Relaciones polémicas de futbolistas de Tigres previo a ser compañeros

Juan Pablo Vigón y Nahuel Guzmán confesaron que antes de ser compañeros en los Tigres, llegaron a despreciarse cuando les tocaba enfrentarse en algún partido.

De rivales a amigos

Una situación que cambió desde que compartieron vestidor y ahora con cuatro años juntos en el conjunto de la UANL, ambos jugadores señalaron que llevan una gran relación dentro y fuera de la cancha.

“Yo llegué a Tigres asustado porque yo a Nahuel lo odiaba”, reveló el ‘Capitán’ Vigón dentro del podcast Miro de Atrás que conduce el ‘Patón’.

“Nahuel, no sé cómo decirlo educadamente, porque cuando yo jugaba en Pumas y lo veía cuando hacía tiempo o hacía show, les decía a mis compañeros ‘es que lo odio’, y ahora me preguntan cómo es como compañero y les digo que lo amo, está cabr… pero de rival, no”, dijo el mediocampista mexicano.

Juan Pablo Vigón arribó a la ‘U’ de Nuevo León para el Apertura 2021 después de tener un gran paso por el equipo de los Pumas y previamente haber militado en el Atlas.

Ya como parte de los ‘Universitarios’ logró levantar el título de la LIGA BBVA MX en el torneo Clausura 2023 en el que vencieron a las Chivas en la final.

Nahuel también pensaba lo mismo

El ‘Patón’ Guzmán admitió que tampoco tenía las mejores impresiones sobre el ‘Capitán’ Vigón cuando estaba en otros equipos.

“Hasta ese momento Juan Pablo nos pareció muy ‘vende humo’ a los que lo veíamos por televisión”, dijo entre risas.

Incluso el guardameta argentino bromeó que le molestó ver el gol que anotó el mexicano durante la remontada que tuvieron los Pumas ante Cruz Azul en las semifinales del 2020.

Durante ese podcast en el que también estuvo su compañero Jesús ‘El Stitch’ Angulo, los tres coincidieron que es parte del futbol hablarse fuerte dentro de la cancha cuando son rivales y posteriormente llevarse bien cuando son compañeros.

