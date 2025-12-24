Liga BBVA MX: ¿Quién fue el mejor futbolista mexicano y extranjero del 2025?

El torneo Apertura 2025 , correspondiente a la Liga BBVA MX, finalmente terminó. Fueron muchos los partidos que quedarán a la historia por el buen nivel y la cantidad de goles que trajeron consigo, motivo por el cual no está de más conocer quiénes fueron los mejores futbolistas mexicanos y extranjeros del campeonato.

El cierre de este año trae consigo cuentas a tratar y el mundo del futbol no queda en segundo término. Y si bien esta información trae dotes por demás subjetivos, es imposible no hablar de elementos que, por números y estilo de juego, sobresalieron en el Apertura 2025 de la Liga BBVA MX.

¿Quién fue el mejor futbolista mexicano y extranjero del Apertura 2025?

Si bien tuvo una lesión al final del Apertura 2025 que de cierta forma mermó su rendimiento, es imposible no mencionar a un Alexis Vega que, de nueva cuenta, cargó a los Diablos Rojos del Toluca hasta la etapa final del campeonato no solo con goles, sino también con las asistencias que entregó y el penal decisivo con el que los Diablos sumaron su título número 12 en la historia.

Ahora bien, ¿qué ocurrió con los jugadores extranjeros? En este punto vale decir que existen dos elementos que sobresalieron desde su trinchera, siendo estos Juan Brunetta y Ángel Correa. Ambos futbolistas hicieron que Tigres volviera a los planos estelares, haciendo de su ofensiva una de auténtico terror para sus rivales.

En este apartado es imposible no mencionar a otros elementos que también sobresalieron como lo son Charly Rodríguez, Israel Reyes, Luis Romo o el Canelo Angulo en el apartado nacional, mientras que a nivel internacional otros como José Paradela, Allan-Saint Maximin y Sergio Canales también dieron mucho de qué hablar.

¿Quién fue la decepción de la Liga BBVA MX en el último partido?

Si tenemos que mencionar a un jugador que dejó mucho qué desear, sin duda sería Anthony Martial por lo que se esperaba de él en el campo. El francés llegó a ser importante en equipos como el Manchester United; sin embargo, nunca pudo despegar desde su llegada a Rayados de Monterrey.

