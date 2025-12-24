Cruz Azul tendría más bajas, y no solo de jugadores... importante personaje saldría de sus filas

Aunque Cruz Azul tiene un as bajo la manga para el Clausura 2026 , también hay muchas dudas sobre lo que pasará de ahora en más, sobre todo teniendo en cuenta el cambio de año calendario. Resulta que además de las bajas y de las incorporaciones que puede sufrir el equipo de Nicolás Larcamón, La Máquina podría experimentar cambios grandes con la salida de un personaje.

Distintos reportes indican que Iván Alonso podría dejar de ser el director deportivo del Celeste. Recientemente se conoció que Cruz Azul es el equipo con más dinero perdido entre salidas e incorporaciones en los últimos años , si se hace un balance entre los millones ganados por las ventas y los invertidos en fichajes (muchos no rindieron).

Iván Alonso, director deportivo de Cruz Azul.|Jose Luis Melgarejo/Mexsport

Mucha inversión, pocos títulos para Cruz Azul

Con Iván Alonso como director deportivo, se trabajó en mejorar la plantilla pero Cruz Azul apenas pudo conquistar la Concachampions 2025, mientras que no ganó ningún título de la Liga MX y además perdió el Derbi de las Américas con el Flamengo, recientemente. El Clausura 2026 podría ser el último torneo con este personaje tan importante en las filas celestes.

El dinero que gastó Cruz Azul desde la llegada de Iván Alonso

De acuerdo a la información de distintos reportes, Cruz Azul ha invertido cerca de 100 millones de dólares para mejorar la plantilla y obtener títulos desde que está Iván Alonso. Sin embargo, tal parece que sus refuerzos no terminaron de rendir como se esperaba, puesto que únicamente lograron cosechar el título de la Concacaf Champions Cup. En ese marco, se iría si no logran más títulos.

El rumor que dejaría en claro que Iván Alonso saldría de Cruz Azul

Distintas fuentes sostienen que Iván Alonso no participó en la negociación entre River Plate y Cruz Azul por Miguel Borja, el delantero colombiano que estaría a tan solo detalles de arribar al equipo mexicano para disputar el Clausura 2026. Se dice que fue una decisión de la directiva consultada directamente con el entrenador Larcamón.

