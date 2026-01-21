Tenía una barbería junto a su padre, hoy es líder en Pumas y una figura de la Liga BBVA MX

El inicio de Pumas en este torneo Clausura 2026 ha sido destacado al sumar 5 de 9 puntos posibles, así como por mantener el invicto después de tres jornadas disputadas. Parte de lo anterior deriva del buen nivel individual de algunos de sus futbolistas, destacando lo ocurrido con Adalberto Carrasquilla.

Aaron Ramsey llega a Pumas

Proveniente del futbol de la MLS, la realidad es que, desde su llegada a la Liga BBVA MX, Adalberto Carrasquilla se ha convertido en el mejor jugador de Pumas, hecho que se ha reflejado en este inicio de torneo. Sin embargo, ¿sabías que antes de su etapa como profesional tenía una barbería junto a su padre?

Adalberto Carrasquilla, de tener una barbería a ser ídolo en Pumas y la Liga BBVA MX

Antes de ser futbolista profesional, Adalberto Carrasquilla destacó en su círculo cercano por tener una barbería junto a su padre, misma a la que asistía en sus tiempos libres y en la que ayudaba a cortar el cabello a los clientes a fin de ayudar económicamente a solventar los gastos de su familia.

Te puede interesar: La delantera del América vale más de 800 millones y no tiene gol en el torneo

Te puede interesar: El luchador que fue torero y brilló en la AAA y la WWE

La barbería se instaló afuera de su casa en el barrio de Juan Díaz, uno de los más peligrosos de Panamá. Así lo declaró su padre José, quien en una charla con el portal Mediotiempo aseguró que el hoy jugador de Pumas llegó a cortar el cabello a clientes en infinidad de ocasiones, tanto en sus tiempos de descanso como en vacaciones.

Hoy en día, Adalberto Carrasquilla no solo está consolidado como el jugador a seguir de Pumas, sino como uno de los mejores mediocampistas que la Liga BBVA MX tiene en la actualidad. Además, el futbolista de 27 años se dice listo para disputar la Copa Mundial de la FIFA 2026 de la mano de la Selección de Panamá.

¿Cuántos goles tiene Adalberto Carrasquilla en Pumas?

Tras brillar con el Houston Dynamo de la MLS, Adalberto Carrasquilla fue fichado por Pumas en enero del 2025 a cambio de 3.4 millones de euros, según Transfermarkt. El panameño ha tenido una gran evolución en México, pues en poco más de tres mil 290 minutos en el campo registra seis anotaciones y seis pases a gol.