Fue torero y brilló en la WWE, hoy es uno de los más queridos en AAA

Una de las razones por las cuales la AAA se ha convertido en una empresa líder en cuanto a la lucha libre mexicana se refiere deriva de los increíbles personajes que ha tenido a lo largo de su historia. Para ejemplo de ello se encuentra Mascarita Sagrada, quien antes de su paso por la empresa fue torero.

Para muchos expertos, Mascarita Sagrada es el mejor luchador mini que ha existido en el país gracias a la habilidad que tiene para destacar pese a su baja estatura tanto en la AAA como fuera de ella. En ese sentido, ¿sabías que el luchador, antes de su faceta en el profesionalismo, fue torero? Conoce su historia.

¿Mascarita Sagrada, ex WWE y hoy en AAA, llegó a ser torero?

Previo a su llegada al pancracio nacional, Mascarita Sagrada superó una serie de situaciones a lo largo de su vida y, precisamente en este punto, fue en donde comenzó una especie de aventura como torero de baja estatura. Eso sí, su etapa en el trabajo comenzó desde los 7 años, cuando laboró en distintas taquerías.

Fue a los 14 años cuando su etapa como torero comenzó y en donde tuvo gratos momentos durante los años posteriores en su vida. Además, en este periodo de tiempo comenzó a entrenar lucha libre, un hábito que le abrió la puerta para formar parte de la AAA, el CMLL y otros eventos luchisticos al interior del país.

Hoy en día, Mascarita Sagrada es uno de los activos más importantes que la AAA tiene; de hecho, formó parte de la última edición de Guerra de Titanes al estar en el combate de los Psycho's Circus, por lo se espera que tenga más relevancia en este 2026 de la mano de la Tres Veces Estelar y la WWE.

¿Cómo se le conoció a Mascarita Sagrada en la WWE?

El increíble paso que Mascarita Sagrada tuvo en la AAA y en otras empresas mexicanas fue suficiente para que llamara la atención de la WWE , empresa que lo fichó en el año 2013 y en la que permaneció un par de años bajo el nombre de Torito, esto haciendo referencia a su etapa como torero de baja estatura.