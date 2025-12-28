Adiós futbol: Las fotos que muestran cómo luce Chofis López en la actualidad

La reaparición pública de Eduardo Chofis López ha dado qué hablar. El exjugador de Chivas, que en su momento fue señalado como uno de los canteranos con mayor proyección del club rojiblanco, apareció recientemente ante las cámaras luego de confirmarse su salida del Pachuca.

Tras varios meses alejado de la actividad profesional, López fue visto durante una copa amistosa disputada en Jalisco, donde participó en una dinámica junto a un influencer. Las imágenes rápidamente se viralizaron en redes sociales, pero no por su talento con el balón, sino por el cambio físico.

La reaparición de la Chofis López y la reacción en redes sociales

El regreso de Eduardo López a la escena pública generó una ola de comentarios, principalmente en redes sociales como X (antes Twitter), donde usuarios cuestionaron su profesionalismo y compromiso con la carrera. "La Chofis López es el claro ejemplo de lo que un futbolista no debe hacer", escribió un usuario.

Mientras que otros lamentaron su situación actual, recordando que el sobrepeso fue una constante a lo largo de su trayectoria. Las críticas no solo apuntaron al aspecto físico del mediocampista, sino también a las decisiones que marcaron su carrera.

Para muchos aficionados, las imágenes recientes confirmaron un declive que parecía inevitable desde hace varios años. Ahora el foco de debate está puesto en su futuro profesional de corto plazo.

¿Chofis López se retira del futbol profesional?

El panorama para Eduardo López no luce alentador. De acuerdo con algunos reportes, hasta el momento no existe ninguna oferta formal para que el jugador retome su carrera en el futbol profesional. Pero surgieron rumores sobre un posible interés desde Arabia Saudita.

Sin embargo, cualquier negociación estaría condicionada a un ajuste salarial y a exigencias físicas estrictas, debido a su prolongada inactividad. Lo que sí es un hecho es que con el mercado de fichajes rumbo a 2026, el canterano de Chivas atraviesa uno de los momentos más críticos de su trayectoria.

Esta ventana podría representar su última oportunidad para regresar a la primera división nacional y demostrar que aún puede rescatar el talento que alguna vez lo colocó como una de las grandes promesas del futbol mexicano.