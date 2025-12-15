Una mujer cambió su aspecto físico gracias a un solo ejercicio y hoy le revela al mundo su secreto

Muchas personas creen que la adolescencia es la mejor etapa para cambiar el aspecto físico mediante el ejercicio , pero en cualquier momento de la vida puede resultar efectivo. Así lo relata Patricia Greaves, entrenadora personal certificada, quien ha logrado transformar su físico con 50 años de edad. La instructora del programa WH Strength in Diversity explicó cuál fue su truco para mantenerse en forma.

El ejercicio que ayudó a Patricia Greaves a mantener un físico envidiable

De acuerdo a lo mencionado por la propia entrenadora, el entrenamiento de fuerza constante fue el ejercicio que le ayudó a mantenerse en forma durante los últimos años de su vida, incluso, en el embarazo. Greaves comentó que, al tener a su tercera hija a los 36 años, empezó a sentirse diferente y hacer ejercicio se hacía cada vez más cuesta arriba . Sin embargo, nunca dejó de invertir en sí misma y se propuso ser más consciente de su rutina.

Patricia Greaves|Crédito: @strongherwithpat / IG

Patricia aseguró que siempre le ha encantado sentirse fuerte y se “enganchó” al levantamiento de pesas desde el primer momento que lo probó. A pesar de haberse casado y tener hijos, Greaves continuó con su rutina de ejercicios. “No era tan estricta como antes de ser madre, pero seguía yendo al gimnasio dos o tres veces por semana”, manifestó la profesional en un artículo de Women’s Health.

Los cuatro elementos que son claves para mejorar el físico, según Greaves

Seguir un programa estructurado: Tener un plan adaptado a tus objetivos evita la confusión y mejora el progreso. Aumenta la dificultad de forma gradual, prioriza la constancia y evita cambiar ejercicios constantemente. Un entrenador puede ayudarte a aprender técnica y prevenir lesiones.

Eliminar las distracciones : Entrena con máxima concentración, sin teléfono ni prisas. La conexión mente-músculo es clave para activar bien los músculos. No necesitas largas sesiones: 20 minutos bien enfocados y constantes pueden ser muy efectivos.

Ampliar el enfoque más allá de la estética : El entrenamiento no solo busca verte mejor, sino mejorar salud, longevidad y vitalidad. La fuerza ayuda a mantener la independencia y la calidad de vida con el paso de los años.

Priorizar la nutrición: Da prioridad a las proteínas y a una alimentación casera. Cuida nutrientes como el calcio y las verduras de hoja verde, controla porciones y ajusta carbohidratos según el entrenamiento para mantener energía y favorecer la recuperación.

La rutina semanal de ejercicios en gimnasio de Greaves

Lunes: Tren inferior

Zancada lateral (4 series: 12, 10, 8, 6 repeticiones)

Sentadilla sumo (4 series: 12, 10, 8, 6 repeticiones)

Extensión de piernas en máquina (4 series: 15, 12, 10, 8 repeticiones)

Miércoles: Parte superior del cuerpo

Remo con barra (3 series: 12, 10, 8 repeticiones)

Dominadas (2 series: 5 repeticiones o hasta el fallo muscular)

Dominadas con agarre supino (2 series: 5 repeticiones o hasta el fallo muscular)

Jalón al pecho (3 series: 12, 10, 8 repeticiones)

Remo a una mano (3 series: 12, 10, 8 repeticiones)

Sábado: Tren inferior (4 series: 12, 10, 8, 6 repeticiones o hasta el fallo muscular)

Peso muerto

Empuje de cadera

Extensión de espalda

Sentadilla búlgara

Máquina de abducción de piernas

Los días martes y viernes aprovecha para descansar, mientras que los jueves asiste a una clase de pilates por la noche. Finalmente, el domingo lo utiliza para realizar cardio y correr unos 5 km.