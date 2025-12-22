Jugó en Chivas, lo despidieron de su último equipo y ahora nadie puede creer su cambio físico

Formar parte de un equipo de la Liga BBVA MX significa tener un compromiso estricto y especial con el físico, además de decenas de cuestiones. Por este motivo, muchos futbolistas pierden su estado de forma al dejar de jugar profesionalmente. Ese es el caso de Eduardo ‘Chofis’ López, exjugador de equipos como Chivas y Pachuca, quien reapareció en redes sociales con un cambio físico sorprendente luego de dejar el futbol profesional .

El inesperado físico de Chofis López tras dejar el futbol profesional

Luego de que Pachuca haya anunciado que el futbolista mexicano no sería parte de la plantilla, Chofis López tomó la decisión de probar suerte en el futbol amateur , donde formará parte de Chivas MV para competir en la Copa Navidad 2025. Por este motivo, el ex Chivas fue entrevistado por la página ‘La Talacha Deportiva MX’ y allí se pudo observar el impactante cambio físico del jugador, quien muchos aseguran que tiene ‘unos kilos de más’.

El cambio físico de Chofis López|TV Azteca

Durante el video donde aparece Chofis López siendo entrevistado, se le cuestionaron cosas sobre su nombre, apodo, entrenador favorito y contacto más famoso. Sin embargo, la nota pasó a segundo plano, pues los internautas quedaron sorprendidos con el físico del jugador a sus 31 años de edad.

En el clip se puede observar al ‘Messi mexicano’ con un jersey de la NFL y un pants negro, vestimenta que deja ver al futbolista con algo de sobrepeso, una problemática que ya ha padecido en un pasado y que, en su momento, se recuperó. Cabe destacar que solamente pasaron dos meses desde su salida de los Tuzos, por lo que su cambio impacta aún más entre los aficionados.

Cuando decían que @Chivas le había echado a perder la carrera a la Chofis López… pic.twitter.com/CtpLgrx80F — El Campeonísimo (@Gaspar_Sparco) December 21, 2025

La razón por la que Chofis López ya no juega en la Liga BBVA MX

Chofis López se quedó sin equipo luego de que, en octubre de este 2025, Pachuca le rescindiera el contrato. De esta manera, el mediocampista ofensivo quedó como agente libre y no logró encontrar club para seguir manteniéndose en la Primera División del futbol mexicano.

Si bien es cierto que no se reveló de forma oficial por qué salió de los Tuzos, se sabe que Chofis López tuvo ciertas diferencias con su entonces entrenador, Jaime Lozano. Sin oportunidad de mantenerse en el más alto nivel, el jugador decidió optar por sumarse a las ‘talachas’ y seguir vinculado al futbol.