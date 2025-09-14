¡Adiós, INVICTO! América cae ante Chivas en el Clásico Nacional del Apertura 2025

Ha terminado el invicto del Club América. Durante el Clásico Nacional ante Chivas, partido correspondiente a la Jornada 8 del Torneo Apertura 2025, el conjunto de Coapa vio su primera derrota en la presente campaña.

En la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes, el equipo dirigido por Gabriel Milito se impuso por marcador de 2-0 ante un cuadro azulcrema que llegaba confiado, pues durante la semana del Clásico de México, André Jardine fue visto en el concierto de Oasis y 24 horas después, fue derrotado ante su gente.

El primer gol del partido llegó por conducto de Roberto Alvarado, quien puso el 1-0 en la pizarra al minuto 63. Posteriormente, Armando González hizo el 2-0 tras una jugada individual al 88'. En el tiempo agregado a los 90' reglamentarios, Alejandro Zendejas marcó el gol del descuento para el Club América al 98', no obstante, no fue suficiente y los de Coapa no pudieron rescatar el empate.

Para la Jornada 9, el equipo dirigido por André Jardine visita a Monterrey. Por su parte, Chivas juega ante Toluca en el Estadio Akron.

América y Chivas protagonizan una edición más del Clásico Nacional. Luego de la Fecha FIFA, la Jornada 8 del Apertura 2025 se puso en marcha y el equipo de Coapa recibe al ‘Rebaño Sagrado’ en el Estadio Cuidad de los Deportes, partido a disputarse en punto de las 21:15 horas, tiempo de la CDMX.

Dirigidos por André Jardine, el equipo azulcrema encara el Clásico Nacional luego de haber vencido a Pachuca en la Fecha 7, resultado con el que mantuvieron el invicto en la presente campaña con registro de cinco victorias y dos empates. En casa, el Club América no ha dejado escapar puntos ya que tienen marca de tres partidos y tres triunfos ante su gente.

Del otro lado, el conjunto comandado por Gabriel Milito no llega de buena forma, pues el Club Deportivo Guadalajara se ubica en el lugar 16 de la tabla general con racha de un triunfo, un empate y cuatro derrotas. Como visitantes, las Chivas tienen un juego igualado y dos partidos perdidos en el semestre actual.

Alineaciones América vs Chivas

América: Luis Malagón, Israel Reyes, Cristian Borja, Igor Lichnovsky, Sebastián Cáceres, Álvaro Fidalgo, Alejandro Zendejas, Erick Sánchez, Dagoberto Espinoza, Rodrigo Aguirre y Allan Saint-Maximin.

Chivas: José Rangel, Míguel Tapias, Bryan González, Diego Campillo, Miguel Gómez, Cade Cowell, Efraín Álvarez, Erick Gutiérrez, Luis Romo, Fernando González y Roberto Alvarado.

