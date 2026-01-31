Recibió millonaria oferta para dirigir en Arabia Saudita y terminó secuestrado en África

Adrian Heath es un director técnico inglés que ha desarrollado una extensa carrera en su natal Inglaterra con equipos como el Burnley, Sheffield United y Conventry City, y en los Estados Unidos con Orlando City y Minnesota United de la MLS en donde dirigió por última vez en 2023; sin embargo, una oferta de trabajo proveniente del futbol de Arabia Saudita terminó de la peor manera.

Viajó a Marruecos para dirigir a un equipo y terminó secuestrado

La llegada de estrellas mundiales a la Liga de Arabia Saudita provocó que se convirtiera en un destino atractivo para la gente de futbol y Adrian Heath fue uno de los directores técnicos que fueron cautivados con una oferta de trabajo en uno de los clubes.

En noviembre del 2024, Heath recibió la propuesta de un supuesto jeque árabe y se trasladó hasta Tánger, Marruecos, para reunirse con la directiva del equipo y afinar los últimos detalles para su regreso al banquillo.

La oferta parecía seria y en las conversaciones, que se había postergado durante varias semanas, se hicieron promesas de alojamiento, presupuestos e incluso le enviaron un boleto de avión y una reserva en hotel de cinco estrellas para trasladarse a Marruecos en donde se haría el primer acercamiento con el supuesto jeque.

Incluso al momento de su llegada al país africano, Health fue recibido por dos hombres que le entregaron un arreglo de flores como bienvenida y lo condujeron a un automóvil sedán negro, pero luego de 40 minutos de viaje la historia tomó un giro y se convirtió en una auténtica odisea para el estratega.

El auto abandonó la autopista y se trasladó por un camino angosto de terracería hasta llegar a un pequeño barrio en un pueblo portuario y fue ahí en donde Health supo que estaba en problemas.

El técnico fue llevado a un departamento escasamente amueblado y sentado en un sillón en donde permaneció durante varias horas acompañado de tres hombres que no le dirigieron la palabra.

Health fue amenazado con entregar una cuantiosa suma de dinero o no volvería a ver a su esposa, a sus dos hijos y a su nieto, pero el técnico los retrasó insistiendo en que no podría hacer transferencias bancarias por la diferencia de hora.

Tres días de calvario en Marruecos...

Al no recibir respuesta, los secuestradores contactaron a la esposa de Health a través de una videollamada en donde lo amenazaron colocando un cuchillo en su cuello, pero la mujer indicó que no podía hacer movimientos sino estaba él presente.

La esposa alertó a la familia e informó a su hijo Harrison, exfutbolista del Orlando City, sobre lo sucedido y este, a su vez, contactó al padre de uno de los niños que entrenaba, quien trabaja para el FBI.

Además, la familia pudo rastrear la ubicación exacta de Health a través del teléfono celular que no fue desactiva por los secuestradores y enviaron una captura de pantalla para hacerles saber que sabían donde estaban.

Al saberse descubiertos, los secuestradores sacaron al técnico de su escondite y lo llevaron de inmediato al aeropuerto de Tanger en donde fue arrojado del auto, aunque ileso. Health compró un vuelo a Madrid para salir de ahí lo antes posible y regresó a Estados Unidos en donde radica.

“Fueron los tres días más largos y rápidos de mi vida. Nos da la oportunidad de reevaluar nuestra vida y lo que realmente importa", contó Health en una entrevista para The Athletic, medio que dio a conocer la noticia.

Las autoridades ya se encuentran investigando este caso que estaría relacionado con una serie de engaños y falsas ofertas de trabajo para gente del futbol.

