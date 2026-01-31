Chivas tiene en su plantilla a una joya, pero Gabriel Milito lo ignora y no lo toma en cuenta

Chivas tiene en su plantel a una joya, que aún no es valorada por Gabriel Milito, ya que de momento la ignora y lo la toma en cuenta para el primer equipo. Vladímir Moragrega es el crack que está descartado del Rebaño Sagrado, pese a que tiene un arranque de ensueño en la Liga de Expansión MX con el Tapatío, que en este torneo tendrá nueva sede .

El delantero es el máximo goleador de la Segunda División del futbol mexicano junto con Martín Barragán del Atlético La Paz con 3 goles. El jugador de 27 años marcó en las primeras 2 jornadas: un tanto contra el conjunto de Baja California y un par de anotaciones ante Venados de Mérida, club del que surgió Andrés Gudiño, quien se consideró abiertamente aficionado del Guadalajara.

Vladímir Moragrega lleva 3 anotaciones en el Clausura 2026 con el Tapatío.|@vmoragrega

Sin embargo, el nacido en Sinaloa ya no ha marcado en los últimos 2 encuentros de la filial de Chivas, aunque ello no ha perjudicado en los resultados a su equipo, que se ubica en segundo lugar de la Tabla General del Clausura 2026 con 2 victorias, un empate y una derrota.

El duro camino de Vladímir para llegar a las Chivas de Gabriel Milito

Moragrega no fue considerado por Gabriel Milito para sumarse a la pretemporada de Chivas previo al arranque del Clausura 2026, como sí lo fueron algunos de sus compañeros, entre ellos Sergio Aguayo, otro de los delanteros del club.

El futbolista de 27 años la tiene difícil para llegar al primer equipo, que tiene la posición bien cubierta con Armando “Hormiga” González, quien fue el máximo goleador de la Liga BBVA MX de la temporada pasada y compite por un lugar en la Selección Mexicana que disputará la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Asimismo, Vladímir compite contra los delanteros que se integraron recientemente al equipo, como Ángel Sepúlveda y Ricardo Marín, quien regresó tras un año de préstamo en Puebla.