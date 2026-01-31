Toluca tiene en su plantel a los mejores porteros de la Liga BBVA MX y este video lo comprueba

Toluca es uno de los mejores equipos de la actualidad y ello se deba gracias a su entrenador y al plantel que suma un bicampeonato de Liga BBVA MX, luego de 15 años de sequía . El club tiene quizá a los mejores porteros del futbol mexicano y ello se debe a los duros entrenamientos a los que son sometidos, pues así lo comprueba un video.

El conjunto escarlata publicó un video en el que se aprecia a sus 3 arqueros cómo es su entrenamiento a diario, lo que llamó la atención de los aficionados, quienes consideraron que ello ha provocado que tanto Hugo González como Luis García sean parte importante en los 2 campeonatos del club, que empató a cero goles con Puebla en la jornada 4 del Clausura 2026.

Hugo González y Luis García son sometidos a duros entrenamientos, que los hace mejores cada día.|Toluca FC

En las imágenes se muestra a los guardametas del primer equipo sometidos a un arduo entrenamiento, no solo de reflejos, sino físicos, a fin de que tengan potencia en sus piernas y puedan llegar a cualquier balón. Finalmente, el entrenador de porteros terminó la actividad con lanzamientos a los costados.

Hugo González reconoció el buen trabajo del profesor e incluso mencionó que fue un día tranquilo, en comparación con los arduos entrenamientos que tienen desde hace tiempo. “Debo decirlo a la cámara, andas muy light”, mencionó el canterano del Club América.

Las estadísticas de los porteros del Toluca

Luis García tomó la titularidad en el Clausura 2025, tras la repentina salida de Tiago Volpi al futbol brasileño. Ese torneo fue un sueño al ser pieza fundamental en la obtención del campeonato. Un semestre después llegó Hugo a préstamo, por lo que Antonio “Turco” Mohamed los intercaló en los partidos.

González ganó la partida y fue el arquero titular del club durante la Liguilla, aunque el entrenador argentino se decantó por García para el partido de vuelta de la Gran Final y le salió, ya que terminó por influir en el marcador al parar penales para que los Diablos Rojos levantaran su segundo título consecutivo.

En este arranque de Clausura 2026, Mohamed sigue con la misma dinámica que le ha dado frutos, pues cada portero juega 2 partidos consecutivos, para después ser relegado a la banca, ya que de momento el club escarlata no tiene problemas en el arco.