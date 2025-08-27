Advierten autoridades sobre la posible extinción del boxeo en Japón, tras los mortales accidentes en pugilistas

Los terribles accidentes que han ocasionado en tiempos recientes un par de fallecimientos en el boxeo japonés, motivan a las máximas autoridades del deporte en aquel país, a pensar en regulaciones y acciones que cuiden al deportista, antes de que esa disciplina de mucha tradición en el lejano oriente tenga que desaparecer.

Parece que el boxeo es imposible que se extinga en Japón, pero el secretario general de la JBC, Tsuyoshi Yasukochi, recalcó que el boxeo enfrenta amenazas estructurales y culturales que podrían comprometer seriamente su porvenir.

Y es que el 2 de agosto, un evento de boxeo como se han celebrado miles en Japón, detonó dos accidentes que preocuparon a todo el mundo y luego se vivió un luto, pues se informó de la muerte de Shigetoshi Kotari e Hiromasa Urakawa.

Los dos peleadores, de 28 años cada uno, murieron días después de los combates y se comenzó a recordar de otros casos en boxeadores japonés que la han librado.

El boxeo, y las reglas que han surgido en los años para proteger al peleador

Años atrás, el fallecido presidente del Consejo Mundial de Boxeo, Don José Sulaimán trabajó por el deporte y en favor de los peleadores para buscar su salud pese al ya peligroso accionar que ocurre en un ring y en los entrenamientos.

De ahí, surgieron reglas y actividades específicas para cuidarlos:

-Cuatro cuerdas: en el ring habían solo tres cuerdas, pero el CMB agregó una más a un ring de boxeo, para evitar que en el intercambio contra las cuerdas los peleadores salieron por esos espacios

-Categorías de peso: Es sabido que el poder de los golpes de acuerdo al peso, tienen mayor efectividad en un combate, por lo cual se hizo una división muy estricta de los pesos para evitar accidentes

-Ceremonia de pesaje: Una de las reglas más importantes, es dar el peso pactado para la ceremonia de pesaje, un día antes de la pelea, así aseguran que ambos boxeadores están en el mismo tonelaje.

¿Qué dijo el secretario general de la JBC, Tsuyoshi Yasukochi sobre el boxeo japonés?

Este secretario habló sobre el grave problema de la deshidratación, actividad en la que se pierden tantos líquidos, los músculos se quedan ‘secos’ para poder dar el peso en una bajada extrema, lo que decanta en un problema de salud.

También pensó en lesiones cerebrales graves y en la capacitación y actualización precisa para atender situaciones alarmantes.