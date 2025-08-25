deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
Adn40
Azteca Deportes
Box Azteca
Nota

El boxeador mexicano que fue campeón, pero terminó en la ruina tras ser estafado con 500 mil pesos

Este boxeador mexicano logró alcanzar la fama nacional; sin embargo, después de ser estafado con 500 mil pesos terminó como limpiaparabrisas. ¿Quién es?

boxeador-mexicano-estafado-500-mil-pesos-limpiaparabrisas.jpg
Pexels / PNG
Eduardo Camarena
Box Azteca
Compartir

El boxeo nacional cuenta con un sinfín de íconos que lograron trascender las fronteras y que hicieron de este deporte uno de los más importantes del país. Y aunque hay ejemplos de superación con Saúl Álvarez o Juan Manuel Márquez, también hay otros en donde las cosas no salieron como hubiesen deseado, y este boxeador mexicano es un ejemplo de ello.

canelo

Se trata de un boxeador mexicano que logró la cima nacional en la etapa más importante de su carrera pero que, tristemente, terminó de manera lamentable luego de haber sido estafado con alrededor de 500 mil pesos después de que intentaron venderle parte del Popocatépetl. ¿De quién hablamos?

¿Quién fue Víctor Rabanales en el mundo del boxeo nacional?

Víctor Rabanales fue un pugilista mexicano que logró ser campeón mundial dentro del Consejo Mundial de Boxeo dentro de la rama peso gallo, lo cual lo llevó a generar una fortuna importante en su momento. Vale decir que Rabanales nació el 23 de diciembre de 1963 en la ciudad Hidalgo, esto dentro del Estado de Chiapas.

¿En qué año logró ser campeón mundial Víctor Rabanales?

Si bien no tenía el nombre y la fama de otros, este boxeador mexicano alcanzó la cima internacional el 17 de septiembre de 1992 luego de convertirse en campeón mundial del Consejo Mundial de Boxeo después de derrotar al japonés Joichiro Tatsuyoshi, hecho que le hizo ganar millones de pesos que, sin embargo, no pudo mantener por mucho tiempo.

¿Cómo fue estafado este boxeador mexicano?

Fue en el año 2010 cuando, en una charla con la Revista Proceso, el boxeador mexicano reveló que había sido estafado luego de que unas personas le vendieron “una parte” del volcán Popocatépetl por 30,000 dólares, lo que al tipo de cambio actual serían alrededor de 559 mil pesos.

Rabanales nunca pudo recuperar el total de este dinero y, además, reveló haber sido víctima de otro fraude que lo hizo perder un departamento en Texcoco, así como algunos automóviles que compró durante su etapa en la cima del boxeo mundial.

¿Víctor Rabanales terminó como limpiaparabrisas?

El hecho de haber perdido miles de pesos en estafas obligó a Víctor Rabanales a olvidarse por completo del box y sobrevivir a través de otros trabajos, por lo que, en los últimos años, se pudo saber que trabajó como limpiaparabrisas y cargador de cajas en un mercado. Esta es una historia más de un boxeador mexicano que, por causas ajenas, no pudo tener una vejez tranquila económicamente hablando.

¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!

EN VIVO
  • https://www.tvazteca.com/tv-azteca-internacional/envivo
  • TV Azteca Internacional US
Programación de TV Azteca En Vivo

Te Recomendamos

Thumbnail
Box Azteca
TOP 5 ACCIONES BRUTALES: ‘Piolín’ Martínez vs Iván Reyes | Box Azteca
maxresdefault (1).jpg
Box Azteca
'Piolin' Martínez vs Iván Reyes | Pelea Completa | Box Azteca | TV Azteca Deportes
maxresdefault.webp
Box Azteca
Xander Zayas vs Jorge "Chino" García | Pelea Completa | Box Azteca | TV Azteca Deportes
fierro.jpg
Box Azteca
Jonathan Fierro vs "Chino "Quintana | Pelea Completa | Box Azteca | TV Azteca Deportes
Minis Box Azteca.jpg
Box Azteca
Resumen | Isaac ‘Pitbull’ Cruz vs Omar Salcido | Box Azteca
empate en las vegas.jpg
Box Azteca
Resumen | Pacman Pacquiao vs. Mario Barrios | Box Azteca
lo mejor de marco verde.jpg
Box Azteca
Top 5 | Lo Mejor de Marco Verde vs Cristian Montero | 12 Julio 2025
Minis Box Azteca.jpg
Box Azteca
Marco Verde vs. Cristian Montero | Pelea completa | #Box Azteca
RASPAR LA LONA MINI (1).png
Box Azteca
Los campeones mundiales que ha dado México en el boxeo con Don Lamazón | A Raspar La Lona
Thumbnail
Box Azteca
Entrevista con Cristian Montero | Marco tendrá la pelea más competitiva que pueda tener
×
×