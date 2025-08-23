Fue medallista olímpico, se convirtió en idolo del boxeo y ahora arrastra sin remordimiento el prestigio

El peleador Misael Rodríguez ha pasado del cielo al infierno , al demostrar actualmente un nulo respeto por el boxeo, al dar en una ceremonia de pesaje, una diferencia de 19 libras por encima de lo establecido dejando tirada una pelea que tenía que transmitirse en Box Azteca y que había convocado a los aficionados en Durango.

Quién diría que Misael Rodríguez alguna ocasión fue el gran orgullo del boxeo al ganar medalla de bronce en Río 2016, que fue un verdadero ídolo y ahora arrastra ese prestigio sin reparos ni remordimientos.

Misael juega con el tiempo, la profesión, el respeto y sobre todo expone su nombre que está grabado en los libros de historia. ¿Por qué asistir a la ceremonia y subirse sabiendo que está muy por encima del pleito ante Ricardo Bañuelos?

Misael Rodríguez, fuera del combate y con lluvia de críticas

No tiene mucho tiempo, cuando Misael estuvo involucrado en una polémica, pues de acuerdo a su punto de vista, el rival en aquel entonces Omar Chávez estaba muy pesado para el combate y decidió marcharse de la arena dejando todo tirado y a Chávez con los guantes puestos.

En aquella ocasión se dio el peso y Chávez previo a la pelea recuperó libras pero eso no agradó a Misael quien tuvo sus argumentos, para irse.

Luego la pelea se celebró en San Luis y Misael ganó a Chavez en una pelea que fue una novela.

Sorprende que con el rigor que se pronunció Misael en aquella ocasión, ahora tenga ese descaro de ir a una pelea 19 libras más pesado olvidando el deporte y eso que tuvo que haber aprendido desde sus inicios y cuando subió al podio en algo tan notable como son Juegos Olímpicos.

