“Es muy difícil": Memo Ochoa, impactado con el gran nivel de la Liga de Chipre

Memo Ochoa está empeñado en llegar al Mundial 2026 para disputar su sexta Copa del Mundo y para ello busca mantenerse en nivel de selección jugando en el AEL Limassol de la Primera División de Chipre, una liga que ha resultado desafiante para el guardameta mexicano, como él mismo lo aseguró.

Te puede interesar: Real Madrid pierde a una de sus estrellas por lesión antes de enfrentar a Liverpool y no tiene fecha de regreso

Resumen del partido: Puebla 0 - 3 Cruz Azul | Jornada 16 | Apertura 2025

Memo Ochoa, sorprendido con el nivel de la Liga de Chipre

En su paso por el futbol de Chipre, Guillermo Ochoa ha disputado hasta ahora seis partidos en los que ha recibido 13 goles y solo ha podido dejar su meta imbatida en una ocasión.

El propio Ochoa reconoció en una entrevista para el medio local Cablenet Sports, que la Liga de Chipre es "muy difícil" y que se ha llevado una gran sorpresa con el nivel de los rivales a los que le ha tocado enfrentar hasta el momento.

"No es una liga fácil, es muy difícil, con muchos jugadores de gran individualidad y mucha intensidad en los partidos, así que es una gran sorpresa“, declaró Ochoa para Cablenet Sports.

Pafos lead 1-0 against AEL. Vlad Dragomir's headed finish the difference. pic.twitter.com/EcZoLRAhRR — THIS IS MAPPA: CYPRUS FOOTBALL PODCAST (@ThisIsMappa) November 2, 2025

Ochoa sufrió su más reciente derrota ante el Pafos, sublíder de campeonato chipriota, y señaló que se trató de un rival muy complicado que atraviesa por un gran momento.

“Sabemos que jugar aquí no es fácil. El equipo está en un gran momento y tiene una plantilla más amplia que la nuestra. El equipo jugó muy bien y creo que merecíamos más”, aseguró el mexicano.

Te puede interesar: Esto necesita el América para acabar como líder de la Fase Regular