Real Madrid pierde a una de sus estrellas por lesión antes de enfrentar a Liverpool y no tiene fecha de regreso

Malas noticias para el Real Madrid, la joven promesa argentina de 18 años Franco Mastantuono será baja para el enfrentamiento ante Liverpool en la legendaria cancha de Anfield este martes 4 de noviembre correspondiente a la jornada 4 de la fase de grupos de la UEFA Champions League.

La lesión de Mastantuono se produjo en el partido de LaLiga ante Valencia donde el equipo blanco se llevó el triunfo por marcador de 4-0 y donde el argentino disputó los 90 minutos. Posteriormente, el cuerpo médico del Real Madrid realizó estudios que confirmaron la dolencia. El parte médico oficial indica que el jugador está “pendiente de evolución”, lo que significa que no hay una fecha exacta para su regreso.

¿Qué es la pubalgia?

La pubalgia es una lesión que afecta la zona inguinal y el pubis, común en futbolistas debido a los movimientos repetitivos y exigentes que involucran cambios de dirección, disparos y sprints. Se caracteriza por dolor crónico en la parte baja del abdomen y puede extenderse hacia los aductores. Esta afección suele desarrollarse de forma progresiva y, si no se trata adecuadamente, puede volverse incapacitante.

¿Cuánto tiempo toma recuperarse?

La recuperación de la pubalgia varía según la gravedad. En casos leves, el jugador puede volver en unas 4 a 6 semanas con tratamiento fisioterapéutico y reposo. Sin embargo, en situaciones más complejas, puede requerir intervención quirúrgica y hasta tres meses de rehabilitación. En el caso de Mastantuono, el club no ha especificado el tiempo estimado, pero se espera que esté fuera al menos durante el mes de noviembre.

¿Cómo llegan Real Madrid y Liverpool en la Champions League?

El partido entre Real Madrid y Liverpool corresponde a la cuarta jornada de la fase de grupos de la Champions League. Real Madrid se ubica entre los líderes en la quinta posición con tres victorias consecutivas, mostrando una racha positiva que incluye el triunfo ante Valencia y el Clásico frente al Barcelona. Por su parte, Liverpool se encuentra en décimo puesto con dos victorias y una derrota, lo que convierte este duelo en clave para entrar entre los ocho mejores del torneo.

El partido se disputará en Anfield a partir de las 14:00 horas tiempo del centro de México, donde los Reds buscarán aprovechar la localía para frenar el buen momento del equipo dirigido por Xabi Alonso. La ausencia de Mastantuono se suma a las bajas de Carvajal, Alaba y Rüdiger, lo que complica el panorama para los merengues en este crucial enfrentamiento.

