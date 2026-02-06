Afición del Galaxy estalla ante el posible FICHAJE de Cristiano Ronaldo

En el marco de su cumpleaños 41 y luego de ligar un segundo partido como protesta por estar en desacuerdo con el reglamento y movimientos en la Saudi Pro League, surge un nuevo rumor que vincula a Cristiano Ronaldo con el Galaxy de la MLS en algo que de suceder, sería un BOMBAZO mayúsculo.

Hace una semana, Cristiano mostró su desacuerdo con el fichaje de Benzema por al Al Hilal, cuando considera que no hay una justicia o igualdad en cuanto a las oportunidades para las transferencias entre todos los equipos, por lo que no jugó un primer partido y ahora ya son dos ausencias.

En Portugal, el rotativo RECORD expuso que Cristiano Ronaldo podría cambiar de aires, furioso de los manejos en esa Liga, y apuntaban que Cristiano podría buscar como destino ir a Europa de vuelta o tomar una aventura por la MLS, lo que comenzó a agitar el avispero y a emocionar a los aficionados que veían como destino el Inter Miami, para juntarlo por primera vez en su carrera con Lionel Messi.

Para que Cristiano vaya a la MLS, se necesitan varios o muchos temas que pulir, como su salario, la seguridad del jugador, dónde viviría y algo que le interesa mucho, el proyecto y capacidad para aspirar al campeonato local y títulos internacionales.

Ahí la lista de equipos es reducida, se pensaba en el LAFC, en el Inter Miami, el cuadro de New York, tal vez el San Diego y algunos otros. Pero ahora un misterioso posteo del Galaxy alimenta la loca expectativa de tener a CR7 en la MLS con el Galaxy.

Galaxy ilusiona con firmar a Cristiano

Aprovechando esos rumores de Cristiano libre y buscando equipo, Galaxy lanzó un post en el que adelanta que el 10 de febrero tendrá un anuncio, acompañado de una imagen a manera de silueta que en cuanto al aspecto físico, realmente se aparece a Cristiano y podría tener similitudes en su rostro.

En los comentarios, no existe duda de los aficionados que se trata de Cristiano Ronaldo, pero puede ser cualquier otro jugador que aprovechando esa euforia genere esa expectativa.

En tanto se revela el fichaje, también se podría creer que es Chucky Lozano, quien está descartado de San Diego y está en el aire a dónde irá y eventualmente se podría tratar de él, y sin demeritar sus habilidades, tiene una brecha enorme al deseo que ha despertado CR7.