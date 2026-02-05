¡ÚLTIMA HORA! Debuta Álvaro Fidalgo con el Betis, en el partido de Copa del Rey

El mediocampista Álvaro Fidalgo ha ingresado al terreno de juego para el segundo tiempo del partido de Copa del Rey, entre el Real Betis y el Atlético de Madrid, con lo que se marca en su historia, el debut con el cuadro verdiblanco, luego de días de emociones en los que se decidió su salida del América y su transferencia hacia La Liga.

Álvaro Fidalgo, de 28 años de edad y nacido en Oviedo, está cumpliendo uno de sus sueños, aunque el ingreso a la cancha que decidió el entrenador Pellegrini luce complicado para el español nacionalizado mexicano, pues están abajo en el marcador por 3-0.

Tendrá Fidalgo que ir contra corriente y demostrar los motivos por los cuales el equipo del Betis se esforzó para ir por el jugador ex del Ame, quien era un pilar y calificado por algunos aficionados como un legendario de la historia reciente del equipo azulcrema.

Su labor en el mediocampo, capacidad para recuperar y servir hacia el frente, deberán aparecer en el cotejo de Copa del Rey.