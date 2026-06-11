Afición mexicana celebra la victoria de México ante Sudáfrica en el Ángel de la Independencia en la CDMX

La Selección Mexicana de futbol consiguió su primera victoria en la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM tras derrotar 2-0 a su similar de Sudáfrica en la cancha del Estadio de la Ciudad de México y aunque el encuentro dejó serias dudas sobre el funcionamiento de combinado Azteca en la cancha, los aficionados se han volcado a las calles para celebrar el triunfo Tricolor.

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Afición Mexicana celebra la victoria de México en el Ángel de la Independencia

Luego del silbatazo final, los aficionados mexicanos han comenzado a salir a las calles de la capital del país para celebrar la victoria de México sobre Sudáfrica invadiendo el Paseo de la Reforma y el emblemático Ángel de la Independencia, incluso a pesar de las inclementes lluvias.

Los aficionados mexicanos han podido subir a la glorieta en la que se encuentra la columna del Ángel de la Independencia para celebrar el triunfo mexicano, un espacio que tradicionalmente era protegido por autoridades, pero que ahora ha quedado a merced del público.

#ElMundialXAzteca | 🇲🇽⚽ ¡La lluvia no frena la fiesta! 🌧️❌ Miles de aficionados celebran con todo en el Ángel de la Independencia tras el triunfo de #MiSelecciónAzteca



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A las celebraciones se han sumado extranjeros que se encontraban en las inmediaciones del Ángel y que han podido celebrar con los aficionados mexicanos la victoria del conjunto Azteca sobre Sudáfrica en la cancha del Estadio de la Ciudad de México.

¡Así el festejo del triunfo de México! ⚽🥅

Hizo que lloviera con todo en el Ángel. 🌩️ pic.twitter.com/6Ock4t6P7o — Webcams de México (@webcamsdemexico) June 11, 2026

Cabe señalar que se colocó una pantalla gigante en las inmediaciones del monumento para que los aficionados pudieran disfrutar del encuentro que ha dejado un grato sabor de boca a los aficionados.

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