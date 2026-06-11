¡AUTOCRÍTICA! La opinión de Javier Aguirre tras la victoria de México vs Sudáfrica en el Mundial 2026

La Selección Nacional de México debutó con un triunfo en el partido inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM, tras imponerse con un marcador de 2-0 al combinado de Sudáfrica.

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Con este resultado, el equipo anfitrión sumó sus primeros tres puntos del certamen internacional, dando el primer paso dentro de la fase de grupos.

A pesar de la victoria que marcó el inicio del torneo, el director técnico del conjunto mexicano, Javier Aguirre, ofreció una conferencia de prensa posterior al encuentro caracterizada por una evaluación estrictamente autocrítica sobre el desempeño de su plantilla.

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Javier Aguirre fue autocrático con su equipo

El estratega reconoció que el funcionamiento colectivo del equipo no alcanzó el nivel esperado, particularmente durante los primeros cuarenta y cinco minutos del compromiso.

Aguirre señaló que, a pesar de que las estadísticas y la posesión del balón favorecieron a la escuadra mexicana a lo largo del tiempo reglamentario, faltó contundencia frente a la portería rival para reflejar el dominio de manera más contundente en el marcador.

“No jugamos bien la primera parte, aunque pudimos cerrarla un 3-0 tranquilamente. Fuimos ampliamente superiores, sus expulsiones son relajo, no fuimos verticales, podemos mejorar”, declaró el entrenador. Con estas palabras, hizo referencia a la falta de profundidad en el ataque y a la incapacidad temporal del equipo para capitalizar la ventaja numérica que se presentó tras las tarjetas rojas mostradas a los jugadores de la selección sudafricana.

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El desarrollo del partido y la falta de un marcador más abultado generaron reacciones desde las tribunas

Al concluir el encuentro, un sector de la afición emitió abucheos, mostrando inconformidad con el volumen de juego ofensivo de la selección local.

“La gente tiene derecho a abuchear, la gente se hubiera ido mucho mejor con un 4-0. Ya nos quitamos los nervios, estamos ahí, con 3 puntos que vienen muy bien”, puntualizó Aguirre frente a los micrófonos. El técnico enfatizó que el principal objetivo de la jornada se había cumplido al superar la presión inherente a un debut mundialista en casa y asegurar las unidades en disputa.

Ahora, México se preparará para su próxima cita mundialista ante Corea del Sur, el próximo jueves 18 de junio a las 19:00 horas (hora del centro de México) en busca del liderato del Grupo A. Podras vivir este partido completamente EN VIVO y GRATIS por la señal de Azteca Deportes, en zteca 7 en señal de televison abierta, y por todas nuestras plataformas digitales (App y Sitio Web).

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