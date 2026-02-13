¿Afición de Rayados responde o abandonó al equipo?

A pesar de la victoria de los Rayados ante el Xelajú de Guatemala que le dio el pase a los octavos de final de la Copa de Campeones de la CONCACAF 2026, se cuestionó sobre la respuesta que tuvo la afición del equipo para este partido.

Sin embargo, Carlos Salcedo defendió que la asistencia que hubo en el Estadio BBVA para este juego de Concachampions fue bastante considerable, al tener en cuenta las circunstancias del compromiso.

Jugadores orgullosos de su afición

Oficialmente fueron 16 mil 448 espectadores los que acudieron al “Gigante de Acero”, para presenciar la victoria de 2-0 de la “Pandilla”, para un marcador global de 3-1 a favor de los regiomontanos.

“Depende cómo veas el vaso. Yo lo veo lleno porque entre semana, nueve de la noche, hay equipos en la liga que en su casa no meten 17 mil personas. Yo lo veo así del lado positivo y agradecido de toda la gente que vino”, declaró.

El “Titán” Salcedo recalcó que fue “muchísima” la afición que respondió y agradeció contar con el apoyo para conseguir el objetivo.

Polémica por cobrar los boletos

Previamente se generó una polémica por el descontento de los abonados del Monterrey que lamentaron que a diferencia de otros años, en esta edición la directiva decidió no incluir los boletos gratis en las primeras rondas de la Concachampions.

La afición incluso recordó que hace dos años, los boletos para los abonados fueron gratis para el partido de cuartos de final contra Inter Miami, con todo lo que representaba la visita del equipo del argentino Lionel Messi.

Las entradas para el juego en el Estadio BBVA contra el Xelajú tuvieron un costo aproximado de 200 pesos.

Comparativa con otros equipos

Para comparar, el partido de los Tigres ante el Forge de la misma primera ronda de la Copa de Campeones de la Concacaf, tuvo una asistencia de 22 mil 902 personas.

Cabe señalar que, tras cinco fechas del Clausura 2026, los dos partidos con mayor número de espectadores fueron de los Rayados, el que tuvieron contra Toluca con 45 mil 238 espectadores y ante Tijuana, con 44 mil 748 asistentes.

