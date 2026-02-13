Fue considerado la joya del Mundial Sub-20 y debutaría ante Rayados en la Liga BBVA MX

La jornada 6 del Clausura 2026 podría ver el debut de un joven que fue considerado la joya del Mundial Sub-20 de Chile 2025 en la Liga BBVA MX, luego de llegar para este torneo para reforzar a un club que desde hace tiempo no levanta. El arquero vería sus primeros minutos ante un duro rival como lo es Rayados de Monterrey, que no tendrá a su entrenador debido a que es baja.

De acuerdo con información de Julio Saucedo, Jordan García es el jugador que podría debutar este sábado 14 de febrero, pues Ignacio Ambriz decidió darle la oportunidad de defender el arco de León, en lugar de Óscar García, quien mandó a 2 jugadores a la banca en el Clausura 2025.

Jordan García apunta a ser titular en la jornada 6 del Clausura 2026.|@jordangarcia_50

“Se llegó el momento de Jordan García con el León”, publicó en sus redes sociales el periodista de TV Azteca Bajío, quien adelantó dicha información. Cabe mencionar que el cafetalero entrenó por separado con ejercicios bajo el arco, mientras que sus compañeros solo pelotearon.

Jordan García, la joya del Mundial Sub-20

Jordan García es un arquero de 20 años que inició su carrera en el Club Fortaleza de Colombia. El guardameta es considerado una joya en su país, por lo que el club mexicano lo visorío y lo compró previo al Apertura 2025, aunque todavía jugó un semestre con el equipo que lo debutó.

García tuvo un destacado Mundial Sub-20 al ser pieza fundamental para que la Selección de Colombia obtuviera el tercer lugar tras vencer a Francia. Ello provocó que le llamara la atención a varios equipos. Sin embargo, el cafetalero ya era jugador de la Fiera.

Jordan se integró oficialmente con el club mexicano en enero de este año y tras 5 jornadas en el Clausura 2026, podría ver sus primeros minutos en Primera División, luego de jugar con la categoría Sub-21.