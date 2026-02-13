ÚLTIMA HORA: duro castigo de la FIFA por el préstamo de Álex Padilla a Pumas

Mientras Pumas UNAM fue el único equipo mexicano en quedar eliminado de la Concacaf Champions Cup 2026, ahora descubrió una noticia increíble, que no para de sorprender. La FIFA realizó un duro castigo debido a lo que el préstamo de Álex Padilla, el portero de 22 años que estuvo apenas algunos meses en el Club Universidad Nacional de la Liga BBVA MX.

Resulta que Pumas produjo que Athletic Bilbao ingrese a la lista negra de la FIFA. Precisamente el máximo ente del futbol castigó al club vasco por 3 ventanas de transferencia (hasta 2028) sin poder incluir nuevos jugadores debido a irregularidades en el préstamo de Álex Padilla. De acuerdo al diario El País, tiene que ver con los derechos de formación del portero.

De acuerdo al sitio español, desde Ibaigane transmiten tranquilidad. Desde la sede social del Athletic Club de Bilbao aseguran que se resolverá en el corto plazo ante la presentación de nueva documentación. De todos modos, debe resolverlo cuanto antes.

La historia del préstamo de Álex Padilla a Pumas UNAM

Por el momento la sanción de la FIFA es potencial y se ejecuta de manera automática cuando se detecta un conflicto entre clubes. Precisamente está relacionada con la cesión y recuperación de Álex Padilla. El guardameta fue prestado a Pumas, por 400 mil euros. No obstante, lo recuperaron tras la salida de Julen Agirrezabala al Valencia.

El Athletic de Bilbao repatrió anticipadamente al portero, debiendo abonar 300 mil euros como compensación al club de la Liga BBVA MX, que se encontraba en plena competición. Eso sí, hubo un conflicto con los derechos de formación y es lo que produjo la sanción de la FIFA.

Los números de Álex Padilla en Pumas UNAM

Aunque únicamente estuvo algunos meses en el Club Universidad Nacional, ha tenido minutos en el campo de juego en la Liga MX. De acuerdo a los datos de BeSoccer, sitio que se especializa en estadísticas de jugadores, estos han sido los números de Álex Padilla en Pumas UNAM: