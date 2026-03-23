Afición del Sevilla EXPLOTA por la salida de Matías Almeyda: “Los que se tienen que ir son otros”

El Sevilla destituyó este lunes 23 de marzo a su director técnico Matías Almeyda; sin embargo, la noticia no agradó del todo a la afición del conjunto de Nervión que se manifestó en redes sociales cuestionando el despido del entrenador argentino.

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Afición de Sevilla estalla tras la destitución de Matías Almeyda

A pesar de que el equipo se encuentra sumido en la posición 15 de la tabla con 31 puntos y a tres de la zona del descenso, la afición del Sevilla respaldó a Matías Almeyda por su gestión al frente del club y señalaron que antes de dejar salir al argentino, había otros que debían dejar la institución antes.

Incluso algunos usuarios destacaron el trabajo realizado por Almeyda durante su gestión al frente del equipo que comenzó al principio de la temporada 2025-26.

"Todos sabemos quiénes son los verdaderos culpables de esta situación. Gracias Pelado por poner tanta pasión y alma. Gracias", escribió un seguidor del Sevilla en el mensaje de despedida del club hacia Almeyda.

"¿Cuántos entrenadores llevamos ya? Este tipo habrá cometido errores, pero defendía los colores como ningún otro. Ha hecho lo que ha podido con lo que le han dado. Los que se tienen que ir de una vez son los de arriba. Gracias por todo Míster, ojalá tengas una segunda oportunidad con unos dirigentes más decentes. ARRIBA EL PELADO", expresó otro seguidor del Sevilla.

"De vergüenza que echen a la única persona que lo daba todo por nuestro equipo. Gracias Almeyda por intentar salvar lo que hace tiempo estaba perdido", señaló otro usuario.

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