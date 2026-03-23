Lejos de Cruz Azul: por este motivo Martín Anselmi fue despedido en Botafogo del Brasileirao

Tras los malos resultados, finalmente Martín Anselmi se quedó sin trabajo y ya hay una postura de Cruz Azul al respecto. Al margen de eso, el entrenador argentino de 40 años fue despedido de Botafogo luego de diferentes situaciones. No obstante, el motivo principal de su destitución en el Brasileirao fueron sus pésimos resultados.

Mientras que desde mucho tiempo antes se hablaba de la llegada de Anselmi a Botafogo, lo que tardó en llegar, no demoró ni un poco en terminarse. Pues tras 18 partidos dirigidos, con 2 empates y 9 derrotas, el conjunto brasileño decidió prescindir de sus servicios. Botafogo está en una zona peligrosa tras 6 fechas disputadas del torneo.

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Con apenas 6 puntos y en posición de descenso directo en el Brasileirao, la directiva de Botafogo lo consideró motivo suficiente para echar a Anselmi, quien no tuvo un buen porcentaje de resultados en Brasil (42.6% de los puntos contando todas las competencias).

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Los números de la carrera de Martín Anselmi como entrenador de Cruz Azul

Tiempo en el cargo: 1 año (1 de enero de 2024 a 26 de enero de 2025)

Partidos dirigidos: 50

Triunfos: 28

Empates: 10

Derrotas: 12

Títulos: 0

O Botafogo anuncia que o argentino Martín Anselmi não é mais o treinador da equipe principal. A decisão foi comunicada ao profissional na manhã deste domingo (22).



Embora tenhamos grande apreço por Anselmi e sua comissão técnica, além de muito respeito por sua dedicação e ética… pic.twitter.com/MgyBmESIGK — Botafogo F.R. (@Botafogo) March 22, 2026

Los números de la carrera de Martín Anselmi como entrenador en sus distintos equipos

La Calera: 15 partidos (3 victorias, 8 empates y 4 derrotas)

Independiente del Valle: 75 partidos (47 victorias, 10 empates y 18 derrotas)

Porto: 21 partidos (10 victorias, 6 empates y 5 derrotas)

Botafogo: 18 partidos (7 victorias, 2 empates y 9 derrotas)

En apenas 14 meses, Anselmi estuvo en tres equipos diferentes (Cruz Azul, Porto y Botafogo) y en ninguno logró ganar títulos. Sus buenos números en Ecuador no pudo reflejarlos con buenos resultados en los otros equipos. A pesar de su compromiso con el análisis estadístico, la respuesta de sus jugadores no fue suficiente y fue despedido de México, Portugal y Brasil.

Martín Anselmi, muy lejos de su éxito como entrenador

Desde hace cerca de 3 años que Anselmi no suma títulos como DT. El entrenador argentino conquistó 4 títulos en Independiente del Valle: Copa Ecuador 2022, Supercopa Ecuador 2023, Conmebol Sudamericana 2022 y Conmebol Recopa 2023. Hoy, su carrera va en picada.

