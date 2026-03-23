¡ÚLTIMA HORA! Matías Almeyda es destituido como DT del Sevilla; ¿Vuelve a la Liga BBVA MX?

Luego de la derrota de este fin de semana ante el Valencia, la directiva del Sevilla anunció la salida de su director técnico Matías Almeyda tras 32 partidos dirigidos entre Liga y Copa con un promedio de 39.79% y con el equipo cerca de los puestos de descenso.

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Matías Almeyda es destituido como DT del Sevilla

A través de sus redes sociales, el Sevilla anunció este lunes 23 de marzo que Matías Almeyda dejó de ser el director técnico del equipo tras su mal paso por LaLiga tras una racha de cuatro partidos sin ganar y tras cosechar a penas 31 puntos que tienen al equipo en la posición 15 de la tabla y a tres unidades de la zona del descenso.

"Matías Almeyda deja de ser el entrenador del Sevilla FC. Le agradecemos su labor y le deseamos lo mejor en sus próximos retos profesionales", informó el equipo.

Almeyda dirigió su último partido este sábado ante el Valencia en donde sufrió una derrota en casa por 2-0 en compromiso de la Jornada 29 de LaLiga.

El entrenador argentino llegó al equipo a principio de la temporada, pero no logró entregar los resultados que se esperaban de él en su primera campaña, por lo que ahora el club deberá buscar un nuevo estratega que garantice la salvación del equipo.

Matías Almeyda es recordado en la Liga BBVA MX por su paso por las Chivas con las que conquistó el título del Clausura 2017, además de dos Copas MX, una Supercopa MX y una Liga de Campeones de la Concacaf.

Tras su salida del Sevilla, Almeyda ha comenzado a ser vinculado con los Rayados de Monterrey, que actualmente es dirigido por Nico Sánchez tras las salida de Domenec Torrent.

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