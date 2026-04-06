¡El millonario jersey de André-Pierre Gignac!

En los últimos días se generaron muchas expectativas por la subasta de un jersey de Gignac que estaba valuado en una cifra millonaria debido a que fue el que utilizó en el último Clásico Regio en el que anotó un gol en los minutos finales para el triunfo de los Tigres.

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Esto por medio de una plataforma que oferta las playeras de varios jugadores del conjunto de la UANL, para permitir a los aficionados auriazules acceder a artículos que en muchos casos son de colección. Sin embargo, aunque se había anunciado inicialmente que sería una playera que usó el delantero francés durante el partido que se disputó el pasado 7 de marzo en el Estadio Universitario, finalmente se subastará una camiseta firmada que se preparó para el juego, pero no se utilizó en campo.

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De acuerdo a la cuenta @TigresJersey, el motivo que informó la plataforma MatchWornShirt para este ajuste se debió a que Gignac finalmente habría decidido conservar este jersey tan importante por lo que significa.

¿El último gol en Clásico Regio?

En un juego intenso de la Jornada 10 del Clausura 2026 de la LIGA BBVA MX, los felinos se llevaron los tres puntos en casa gracias al aura de Gignac, quien entró de cambio cuando estaba igualado sin anotaciones el Clásico Regio, hasta que al minuto 92 marcó el tanto de la victoria.

Aunque todavía no se ha definido su futuro para el siguiente semestre, se especula si este pudo haber sido el último gol del “Bómboro” en un partido contra el eterno rival de la ciudad, los Rayados de Monterrey.

El delantero con pasado en el Olympique de Marsella arribó a Nuevo León en el año 2015 y, desde ese momento, se convirtió en una pesadilla para el club albiazul. Gignac ha estado presente en 33 partidos correspondientes al Clásico Regio y acumula 15 goles convertidos ante la “Pandilla”.

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