ÚLTIMA HORA: Chivas de Guadalajara es el primer calificado a la Liguilla del Clausura 2026

A falta de cuatro jornadas por disputarse, las Chivas se convirtieron en el primer equipo en calificar a la Liguilla del torneo Clausura 2026 tras el empate de este domingo 5 de abril ante los Pumas en compromiso de la Jornada 13 disputado en la cancha del Estadio Akron de Guadalajara.

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Chivas, primer equipo calificado a la Liguilla del Clausura 2026

El Rebaño Sagrado consiguió un agónico empate ante los Pumas gracias a un penal cobrado en el último minuto sobre Piojo Alvarado que ejecutó de manera soberbia Hormiga González para igualar los cartones ante los Universitarios.

A pesar de la polémica, el punto le permitió al Guadalajara llegar a las 31 unidades y con ello asegurar su lugar en la 'Fiesta Grande' del futbol mexicano, incluso dándose el lujo de llegar a perder los cuatro partidos que le restan.

De la mano de Diego Milito, las Chivas han completado una exitosa campaña en la que han sumado 10 victorias y solo un empate, además de dos derrotas, sumando más puntos que ningún otro equipo en lo que va del campeonato.

Armando Gonzalez celebrates his gal 2-2 of Guadalajara during the 13th round match between Guadalajara and Pumas UNAM as part of the Liga BBVA MX Varonil, Torneo Clausura 2026 at Akron Stadium, on April 05, 2026 in Guadalajara, Jalisco, Mexico.|Juan Carlos Ocampo/Juan Carlos Ocampo

Cruz Azul es el equipo que más de cerca le sigue los pasos al Rebaño Sagrado, pero luego de su derrota de este fin de semana ante Pachuca, La Máquina se quedó a cuatro puntos de distancia.

Más abajo, en el último lugar que da acceso a la Liguilla se encuentra Tigres con 17 puntos, que en caso de ganar todos sus compromisos restantes no podría alcanzar al Rebaño Sagrado.

Los siguiente partidos de las Chivas serán ante los Tigres, el Puebla, Necaxa y cerrarán recibiendo a los Xolos de Tijuana su actividad en la Fase Regular del Clausura 2026.

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