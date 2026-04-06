¿Cuántos goles se anotaron en la Jornada 13 del Clausura 2026?

En la Liga BBVA MX, el torneo puede pasar de un festival a una jornada cerrada en cuestión de días. Un fin de semana aparecen goleadas y al siguiente mandan los marcadores cortos. La Jornada 13 cayó en ese segundo escenario: partidos más apretados, menos margen y un contador que no alcanzó a despegar.

Te puede interesar: ÚLTIMA HORA: Chivas de Guadalajara es el primer calificado a la Liguilla del Clausura 2026

Se anotaron 21 goles en la Jornada 13 del Clausura 2026

En la Jornada 13 del Clausura 2026 se anotaron 21 goles, una cifra que coloca a la fecha entre las más bajas del campeonato. El dato no es tan extremo como las jornadas mínimas, pero sí confirma que el torneo también ha tenido semanas donde las defensas ganan la conversación y el gol se vuelve más escaso.

Con este registro, la Jornada 13 se suma al “bloque bajo” del Clausura 2026. Recordando el mapa que ya traemos: la Jornada 12 fue de 22 goles, mientras que las más discretas fueron la Jornada 1 y la Jornada 3, ambas con 19. En el otro extremo están las jornadas explosivas: la Jornada 10 rompió el techo con 27, la Jornada 4 tuvo 26, y la Jornada 5 y la Jornada 7 cerraron con 25. Entre medias, la Jornada 6 y la Jornada 8 registraron 24, mostrando el ritmo alto que dominó gran parte del arranque.

Goles por Jornada en el Clausura 2026:



J1: 19

J2: 21

J3: 19

J4: 26

J5: 25

J6: 24

J7: 25

J8: 24

J10: 27

J11: 20

J12: 22

J13: 21

El 21 de la Jornada 13 deja una lectura simple: el Clausura 2026 no es un torneo “solo de goles”, es un torneo de cambios de ritmo. A veces se abre y se convierte en ida y vuelta; a veces se cierra y se decide por detalles. Esta fecha perteneció a la segunda versión: menos anotaciones, más tensión… y una tabla que se mueve igual, aunque el marcador no explote.

Necaxa vs Mazatlán: Resumen extendido y mejores jugadas | Jornada 13 Clausura 2026

Te puede interesar: Así quedó la tabla general de la Liga BBVA MX tras la Jornada 13 del Clausura 2026