Perdió la titularidad por una lesión y hoy es el héroe de Chivas, pese a que vale una ganga en el mercado

Daniel Aguirre es el futbolista que se ganó la confianza de Gabriel Milito, pero debido a una lesión perdió la titularidad. No obstante, el jugador de 26 años, cuyo precio en el mercado es una ganga para su calidad, regresó con más fuerza para darle el triunfo a Chivas en el duelo ante Pumas por marcador de 2-1 .

Aguirre contribuyó en uno de los 2 goles con los que Chivas se llevó 3 puntos de CU, en el partido correspondiente a la jornada 12. El mediocampista ha sido pieza fundamental en el esquema del argentino, la cual no tenía desde su llegada en 2024, cuando fue anunciado como segundo refuerzo del club , pero ello no se refleja en el mercado, pues actualmente su valor es de 300 mil euros (6.4 millones de pesos), según Transfermarkt.

Chivas Daniel Aguirre volvió a jugar con Chivas y lo hizo de la mejor manera al marcar el gol de la victoria de su equipo

Así fue el gol de Daniel Aguirre, con el cual se ganó el mote de héroe

Daniel Aguirre ingresó de cambio casi al final del encuentro, cuando el marcador iba 1-1. Al mediocampista solo le bastaron 9 minutos en el terreno de juego para marcar diferencia y anotar el gol con el que Chivas le dio la vuelta al marcador para llevarse 3 puntos fundamentales en la recta final del Apertura 2025.

TE PUEDE INTERESAR:



Chivas cambió de ritmo al minuto 89, cuando Aguirre condujo el balón hasta el centro de la cancha, para después cambiar de juego hacia la banda izquierda, donde Bryan González recibió y mandó un centro, mismo que remató el futbolista de 26 años, luego de anticipar a los defensas universitarios y así darles el triunfo a los suyos.

¿Quién es Daniel Aguirre, el héroe de Chivas?

Daniel Aguirre es un futbolista que cuenta tanto con la nacionalidad mexicana como la norteamericana. El jugador de 26 años inició su carrera profesional en un club de Estados Unidos, para después firmar con Los Ángeles Galaxy. Fue en verano de 2024 cuando Chivas lo fichó, emulando el caso de Cade Cowell.

Del gol de la voltereta de Daniel Aguirre… al penal fallado por la pantera Angulo, en EL ÚLTIMO minuto.



Los #Pumas @PumasMX suman otra derrota en casa y el proyecto de #EfrainJuarez se hunde.



Tres puntos vitales, viniendo de atrás, para las @Chivas #Chivas de Milito. pic.twitter.com/JnP5BgmhW8 — Angel Ricalde (@efectoRicalde) October 6, 2025

Aguirre no jugó prácticamente nada durante un año, ya que los entrenadores que pasaron por Guadalajara en ese tiempo no le brindaron la confianza, prueba de ello, los 2 partidos que disputó únicamente, según estadísticas de BeSoccer. Ello cambió con la llegada de Gabriel Milito para el Apertura 2025, pues se ganó su confianza y la titularidad.

El mediocampista lleva un gol y una asistencia en 6 partidos disputados en este Apertura 2025, pero su buen rendimiento se vio mermado en la jornada 6, cuando tuvo que salir de cambio a los 26 minutos de haber ingresado al terreno de juego. El motivo, una lesión muscular, la cual también le aquejó en la Leagues Cup 2025.