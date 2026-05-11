El jugador del Club América que todos los aficionados piden que siga tras la eliminación con Pumas

Club América batalló hasta el final, pero no pudo contra Pumas y fue eliminado del Clausura 2026 en Cuartos de Final. A pesar del empate 6-6 en el global, el conjunto dirigido por Efraín Juárez clasificó a la siguiente instancia gracias a haber terminado la Fase Regular por encima de las Águilas en la tabla general. Pese al golpe que significó la eliminación, la afición pide por la continuidad de una de sus figuras.

América jugó un gran partido contra Pumas, ya que logró remontar un 3-0 que sufrió durante los primeros minutos del encuentro. En este sentido, los aficionados azulcremas comenzaron a pedir por la continuidad de Alejandro Zendejas, futbolista que fue clave para que el equipo de André Jardine consiguiera empatar el juego y así tener la esperanza de avanzar a Semifinales del Clausura 2026.

El extremo naturalizado estadounidense disputó los 90 minutos en el empate contra los Felinos y fue catalogado como la figura del partido. Anotó dos goles para el América, además de asistir a Patricio Salas en el primer tanto que significó el inicio de la remontada. SofaScore, plataforma especializada en datos, le dio una puntuación de 9.5 sobre 10, siendo el jugador más sobresaliente de todo el encuentro.

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Afición del América pide por la continuidad de Zendejas

A pesar de la eliminación y el dolor de no seguir en carrera en el Clausura 2026, la afición azulcrema se hizo notar en redes sociales para solicitar la continuidad de Zendejas. De manera conjunta, creen que la directiva debería renovar el contrato del delantero de 28 años por mucho tiempo más y que el proyecto venidero debe girar en torno a él. Para muchos, ya es considerado una leyenda de la institución.

“No le pesa la ‘10’”, “El único jugador del tricampeonato que ha mantenido su nivel”, “Histórico para este club, así sencillo sin darle tantas vueltas”, fueron algunos comentarios destacados en la red social de X. Cabe resaltar que Zendejas aún tiene contrato vigente con la institución americanista, pero no por mucho tiempo más.

Por cierto, que jugador es Alejandro Zendejas. América tiene que renovarlo por muchos años. Tiene apenas 28 y le quedan aún quizá los mejores años de su carrera ya como futbolista consolidado en el club.



Una pena que no pueda jugar para la Selección Mexicana, un jugador de su… pic.twitter.com/zzshoGLKkm — Julio Rodríguez (@julioordz10) May 11, 2026

El contrato de Zendejas con el América

De acuerdo a la información que comparte Transfermarkt, el extremo tiene contrato con la institución de Coapa hasta el 30 de junio de 2027, es decir, por un año más. En caso de no renovar su vínculo, el jugador tendrá la libertad de negociar un pre contrato con cualquier club a partir del próximo mercado de fichajes de invierno, es decir, luego del 31 de diciembre de 2026.

Zendejas es muy querido en el América, ya que ha sido crucial en la obtención del tricampeonato de la Liga BBVA MX, además de haber ganado un Campeón de Campeones y una Supercopa de la Liga MX, sumando cinco títulos en total.