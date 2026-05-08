Tigres UANL confirma un nuevo refuerzo antes de la final con Toluca

Mientras que los aficionados confían en la dupla ideal que tiene Tigres de la UANL de cara a la final de la Concacaf Champions Cup 2026 ante Toluca, lo cierto es que la directiva del equipo de Nuevo León se movió en las últimas horas para confirmar un nuevo refuerzo para la plantilla que dirige Guido Pizarro. Grandes noticias para la U.

Resulta que mientras la IA generó 150 simulaciones sobre la final de la Concachampions entre los Felinos y los Diablos Rojos, recientemente se dio a conocer que el equipo regiomontano realizó un fichaje importante de cara al presente y al futuro. Pues Francisco Reyes ya no está a préstamo, sino que ya es nuevo jugador de Tigres, con compra definitiva al Atlante FC.

Francisco Reyes se sumará a Tigres|Jose Hernandez/Jose Hernandez

De suplente a compra definitiva de Tigres

Cabe destacar que el defensa de 27 años arribó a la institución regiomontana a finales de enero, para disputar el Clausura 2026 y la Copa de Campeones de la Concacaf. Con el pasar de distintas situaciones en la plantilla, poco a poco se fue ganando un lugar en el equipo, a tal punto de disputar los 180 minutos de la serie de semifinales ante el Nashville SC.

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Aunque "Paco" tuvo una lesión de tobillo que lo alejó de las canchas por un buen tiempo, el canterano de Pumas UNAM demostró que podía ganarse un lugar en el equipo titular de Tigres y ya le dio soluciones a Pizarro.

Los números de Francisco Reyes en Tigres de la UANL

De acuerdo a los números aportados por BeSoccer, sitio especializado en estadísticas de los jugadores, los números de "Paco" Reyes en Tigres de la UANL han sido los siguientes:

Partidos jugados: 7

Encuentros de titular: 5

Goles convertidos: 0

Asistencias aportadas: 0

Tarjetas recibidas: 0 amarillas y 0 rojas

El histórico de Tigres al que hace recordar Francisco Reyes

“Bienvenido Hugo Ayala Jr.”, expresaron algunos fanáticos en redes sociales. Si bien es cierto que compararlo con este futbolista comienza con un tono de humor, también es un deseo de los aficionados de la U. Este defensa había llegado en julio de 2010 desde Atlas y el resto es historia: Ganó 10 títulos totales, con 5 consagraciones en la Liga MX.

