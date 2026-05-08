Club América recibe un duro revés y jugará la revancha en desventaja en el Clausura 2026

Mientras que Club América tomó una decisión clave para evitar conflictos con la Selección Mexicana, de todas maneras en las últimas horas la institución recibió un duro revés de cara a la revancha en la Liguilla del Clausura 2026. Pues una noticia pega fuerte en el Nido de Coapa y se cree que la “remontada” se hará cuesta arriba para las Águilas.

Por un lado, el plantel profesional recibió la buena noticia de Luis Ángel Malagón en medio de su recuperación. Mientras tanto, la plantilla Sub-19 del América perdió el partido de ida de las semifinales por 1-0 ante los Xolos de Tijuana. El equipo fronterizo se impuso en el marcador y ahora la revancha en la CDMX será difícil para los americanistas.

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Club América llega en desventaja a la revancha en la Liguilla del Clausura 2026

La plantilla de Xolos Sub-19 logró la victoria 1-0 en la ida de las semifinales del Clausura 2026, venciendo al América con un resultado de 1-0, con gol de Jesús Orduño. Si bien el resultado es abierto de cara al domingo en Coapa, se sabe que no será sencilla la remontada para el equipo azulcrema en las aspiraciones a llegar a una nueva final, en este caso del plantel juvenil.

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Los jugadores más importantes en el partido de ida fueron José Corona, Alejandro Magallón, Ian Olvera, Luciano Farías y Martín Bonilla, algunos de los talentos que los periodistas especializados en divisiones inferiores suelen destacar. América intentará hacer valer el peso de la localía en la revancha para acceder a la gran final.

Crédito: Mexsport

Mientras tanto, ¿qué sucede con el América de André Jardine en la Liguilla?

Las cosas no son tan distintas en primera división. Pues, fue empate 3-3 ante Pumas en el Estadio Azteca (ahora Banorte) por los cuartos de final de la Liguilla del Clausura 2026. Ahora América debe visitar al Club Universidad Nacional en CU, buscando anotar al menos un gol para romper el empate global y poder avanzar a semifinales. Caso contrario, su rival pasará por tabla general.

