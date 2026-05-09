Gabriel Milito tiene un duro reto, que es el de remontar la serie de Cuartos de Final ante Tigres este sábado 9 de mayo. Asimismo, tendrá que decidir qué hacer con 3 jugadores que regresarán a la plantilla de Chivas para el Apertura 2026 tras culminar con sus respectivos préstamos, como lo es un jugador del que casi nadie se acuerda de él por fracasar en Colombia.

Los 3 jugadores que regresan a Chivas

1. Diego Ochoa: El defensa central es el primer refuerzo y reportará con el cuadro rojiblanco en verano de este año, luego de culminar su préstamo con Juárez. Su primer semestre con los Bravos fue grandioso, ya que vio minutos después de destacar con la Selección Mexicana en el Mundial Sub-20.

Regreso a casa: 3 jugadores vuelven a Chivas para integrarse a la plantilla de Gabriel Milito|Selección Nacional de México

Sin embargo, en este Clausura 2026 fue borrado completamente por Pedro Caixinha, por lo que no disputó ningún minuto en la Liga BBVA MX y solo tuvo poca participación en la categoría Sub-21. Después de que Ochoa tocó la gloria, ahora tendrá que regresar a Guadalajara y competir por un lugar.

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2. Teun Wilke: El canterano del Guadalajara se marchó previo al arranque del Clausura 2026 a Colombia, donde pasó sin pena ni gloria, ya que en un semestre no pudo marcar ningún gol ni dar una asistencia en 11 partidos disputados. Ahora, tendrá que reportar en Verde Valle en verano de este año y ponerse a disposición de la directiva y el cuerpo técnico.

Regreso a casa: 3 jugadores vuelven a Chivas para integrarse a la plantilla de Gabriel Milito|Archivo

3. Gael García Bernal: El delantero culminó su préstamo con el Club León, donde solo disputó 5 minutos con el primer equipo, ya que en la mayoría de su estancia jugó en la Sub-21. Ahora, regresará a Chivas, pero no a Primera División, sino a la Liga de Expansión MX con el Tapatío, que es el club al que pertenece.