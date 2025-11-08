Fans de la NFL exigen eliminar el jueves por la noche

El debate se encendió una vez más en la NFL: miles de aficionados piden que la liga elimine los partidos del Thursday Night Football, luego del desastroso enfrentamiento entre los Las Vegas Raiders y los Denver Broncos, un duelo que terminó 10-7 y dejó más bostezos que emociones.

En redes sociales, los fans de la NFL calificaron el juego como uno de los peores de la temporada y exigieron a la liga reconsiderar el formato de los juegos del jueves por la noche, alegando que el nivel de competencia cae drásticamente debido al desgaste físico de los jugadores y al poco tiempo de descanso entre partidos.

Fans de la NFL molestos por el nivel mostrado los jueves

El encuentro, disputado en la semana 10, fue una muestra del bajo rendimiento que suele verse en estos encuentros. Ninguno de los mariscales de campo superó las 150 yardas aéreas: Geno Smith lanzó para 143 con una intercepción, mientras que Bo Nix apenas alcanzó 140 con un touchdown y dos pases interceptados. En total, solo se anotaron dos touchdowns en todo el partido, según reportó The Sun U.S..

“Tal vez haya que abolir el fútbol americano de los jueves por la noche”, escribió un usuario en redes sociales, mientras otro ironizó: “Deberían compensarnos por ver ese partido”.

Los aficionados no solo se quejan del espectáculo. Muchos aseguran que estos partidos aumentan el riesgo de lesiones y afectan la calidad del juego, pues los equipos apenas tienen tres días para recuperarse del fin de semana anterior.

¿Es posible que la NFL elimine los jueves por la noche?

Pese a las críticas, la NFL difícilmente eliminará el Thursday Night Football, ya que representa uno de los contratos televisivos más lucrativos de la liga, especialmente con la transmisión exclusiva en Plataformas Digitales. Sin embargo, el malestar crece entre los fanáticos, quienes ven cómo la emoción del fútbol americano se apaga cada jueves por la noche.

La pregunta que resuena entre los seguidores es clara: ¿vale la pena sacrificar el espectáculo y la salud de los jugadores por mantener un partido más en el calendario? Por ahora, los fanáticos ya dieron su veredicto: el fútbol del jueves no convence a nadie.