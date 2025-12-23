Inter Miami vende césped histórico donde jugó Messi | ¡Piezas de colección!
El Inter Miami acaba de lanzar una oferta única para los fanáticos del club y de Lionel Messi. El equipo está vendiendo césped auténtico del Chase Stadium, el estadio donde Messi jugó y donde el club ganó su primera MLS Cup.
