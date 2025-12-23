logo deportes horizontal
¡Increíble! El objeto MÁS INESPERADO de Messi que Inter Miami pone en venta

Inter Miami vende césped histórico donde jugó Messi | ¡Piezas de colección!

El Inter Miami acaba de lanzar una oferta única para los fanáticos del club y de Lionel Messi. El equipo está vendiendo césped auténtico del Chase Stadium, el estadio donde Messi jugó y donde el club ganó su primera MLS Cup.

Latinos en Estados Unidos

Por:  Azteca Deportes

