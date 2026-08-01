Agenda de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026; transmisión HOY sábado 1 de agosto

Entramos a una fase crucial de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 y la jornada de este sábado 1 de agosto promete emociones al límite con una cartelera repleta de talento, resistencia y duelos de alto voltaje. Para que no te pierdas ni un solo segundo de la acción en pantalla, aquí te presentamos la guía oficial con los horarios clave del día.

Horario de los eventos del sábado 1 de agosto

El arranque de la transmisión matutina pondrá a prueba la resistencia y técnica de los atletas en disciplinas de alto impacto:

10:00 - 11:00 hrs | Triatlón: La jornada inicia con la prueba de exigencia máxima. Natación, ciclismo y carrera a pie se combinan en un circuito donde el clima caribeño y la estrategia física jugarán un papel determinante desde el primer minuto.

La jornada inicia con la prueba de exigencia máxima. Natación, ciclismo y carrera a pie se combinan en un circuito donde el clima caribeño y la estrategia física jugarán un papel determinante desde el primer minuto. 11:00 - 12:00 hrs | Béisbol (México vs. Bolivia): El rey de los deportes toma el diamante. La novena mexicana se mide ante el seleccionado de Bolivia en un choque fundamental para afianzar posiciones en la tabla general.

El rey de los deportes toma el diamante. La novena mexicana se mide ante el seleccionado de Bolivia en un choque fundamental para afianzar posiciones en la tabla general. 12:00 - 13:00 hrs | Clavados: La fosa de clavados abre transmisión con rondas espectaculares. Una de las disciplinas donde la precisión, la elegancia en el aire y la entrada limpia al agua definirán a los líderes de la competencia.

La fosa de clavados abre transmisión con rondas espectaculares. Una de las disciplinas donde la precisión, la elegancia en el aire y la entrada limpia al agua definirán a los líderes de la competencia. 13:00 - 14:00 hrs | Boxeo: El cuadrilátero arderá con combates decisivos. Los pugilistas buscarán imponer su alcance, velocidad y combinaciones para asegurar su boleto a la siguiente ronda.

El cuadrilátero arderá con combates decisivos. Los pugilistas buscarán imponer su alcance, velocidad y combinaciones para asegurar su boleto a la siguiente ronda. 17:00 - 19:00 hrs | Futbol Varonil (México vs. República Dominicana): El duelo estelar del día. En horario estelar, la Selección Mexicana se enfrenta directamente al anfitrión, República Dominicana. Un choque electrizante donde la escuadra azteca intentará imponer su juego frente a un conjunto local que contará con todo el respaldo de su tribuna.

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¿Dónde ver los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026?

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