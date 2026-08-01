OFICIAL: HORA EXACTA para ver el México vs República Dominicana, partido de la fase de grupos de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

Tras debutar con un triunfo ajustado, la Selección Mexicana Sub-23 se alista para su segundo compromiso en la fase de grupos de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026. Hoy, 1 de agosto de 2026, la hora exacta del compromiso es a las 17:00 horas (tiempo del centro de México), momento en que rodará el balón.

Los pupilos de Eduardo Arce chocarán fuerzas contra el equipo anfitrión, República Dominicana, en un duelo clave para sus aspiraciones en el torneo.

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El Tricolor juvenil llega motivado tras arrancar el certamen con una victoria de 1-0 sobre Venezuela, gracias a la anotación agónica de Joaquín Moxica al minuto 88.

Aunque el combinado nacional jugó con ventaja numérica desde el minuto 7 por la expulsión del venezolano Marcos Maitán, lograron asegurar los tres puntos. Por su parte, la escuadra caribeña también sumó una victoria en su partido inaugural, por lo que este choque será fundamental para definir el liderato.

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¿Dónde ver en vivo y gratis el partido de México vs República Dominicana?

El vibrante encuentro, correspondiente a la segunda jornada de la fase de grupos del torneo de futbol varonil Sub-23, se llevará a cabo desde la cancha del Estadio El Cóndor, en la República Dominicana, país anfitrión de la justa centroamericana.

Podrás vivir toda la emoción de este compromiso internacional completamente en vivo y gratis a través de la señal de Azteca Deportes.



Fecha: Sábado 1 de agosto de 2026.

Sábado 1 de agosto de 2026. Horario de transmisión: 16:55 horas (Tiempo del Centro de México).

16:55 horas (Tiempo del Centro de México). Dónde ver: Señal de TV Azteca Network, así como en la aplicación móvil y el sitio oficial de Azteca Deportes.

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