Jugador del Cruz Azul tiene vínculo especial con exfutbolista de la Premier; hoy milita en Rayados

La Máquina de Cruz Azul continúa con su camino rumbo a la undécima estrella de su historia en este torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX de la mano de elementos mexicanos y extranjeros que, en los últimos años, han demostrado su calidad en el terreno de juego.

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Entre estos jugadores destaca un futbolista que, aunque pocos lo saben, tiene un vínculo especial con un exjugador que formó parte de la Premier League, que ganó el premio al Puskás por el mejor gol de la temporada y que, actualmente, forma parte de Rayados de Monterrey.

¿Cuál es el vínculo de Agustín Palavecino con Erik Lamela?

Considerado por muchos como uno de los mejores argentinos de los últimos años, la realidad es que pocos saben que existe un parentesco entre Erik Lamela y Agustín Palavecino, mediocampista que jugó en River Plate y que ahora forma parte de la plantilla de Cruz Azul.

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Lamela y Palavecino tienen una relación más cercana de lo que parece dado que en realidad son primos y hermanos gracias a la familia materna, pues mientras María Ester es la madre del actual jugador de Cruz Azul, también es la tía del hoy asistente técnico de Matías Almeyda en Rayados.

De hecho, ambos jugadores sostienen una relación realmente cercana pues, en el pasado, se han visto juntos a través del intercambio de camisetas, pues el próximo juego entre Cruz Azul y Monterrey contará con un toque especial gracias al vínculo que existe entre ambos.

¿Cuáles son los números de Agustín Palavecino como jugador de Cruz Azul?

Agustín Palavecino ya sabe lo que es ser campeón con Cruz Azul luego de conquistar la Concachampions y el torneo Clausura 2026. Además, desde su arribo a La Noria hace poco más de un año el sudamericano acumula ocho anotaciones y tres pases a gol en 31 juegos disputados.