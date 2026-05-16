CAMPEÓN de Champions League interesado en fichar a estrella de la Selección Mexicana tras la Copa Mundial de la FIFA 2026™

En las últimas horas, un medio de Ámsterdam detalló en sus redes sociales que un equipo campeón de la Champions League tendría un fuerte interés en poder hacerse de los servicios de un futbolista de la Selección Mexicana tras la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

El equipo interesado en una de las estrellas de la Selección es el Ajax, el club buscaría reforzarse con la intención de poder competir nuevamente en la Eredivisie luego de tener varias temporadas sin poder pelear por el primer lugar.

El jugador que buscaría el Ajax tras la Copa Mundial de la FIFA 2026™

De acuerdo con Voetbal International, Ajax buscaría fichar a Edson Álvarez al finalizar la Copa Mundial de la FIFA 2026™. El club consideraría que Edson puede tener una segunda etapa con el equipo tras la experiencia adquirida, su calidad y con la posibilidad de no ser tomado en cuenta con el West Ham United en la Premier League.

"ÚLTIMA HORA: AJAX está interesado en fichar a EDSON ÁLVAREZ DESPUÉS DEL Mundial 2026! La posible relegación del West Ham United de la Premier League podría facilitar el regreso de El Machín a Ámsterdam. Vía @VI_nl".

🚨🇳🇱 BREAKING: AJAX is interested in signing EDSON ALVAREZ AFTER THE 2026 World Cup! 🤯 The possible relegation of West Ham United from the Premier League could facilitate El Machín’s return to Amsterdam. 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Via @VI_nl pic.twitter.com/6FiwViqopU — All Fútbol MX 🇲🇽 (@AllFutbolMX) May 16, 2026

Los números de Edson Álvarez con Ajax

A sus 28 años de edad, Edson podría buscar mantenerse en otro equipo por lo que su regreso al Ajax podría tardar. Por el momento registra un total de 147 encuentros disputados en el equipo de Países Bajos en los que logró marcar 13 goles y dio 6 asistencias, en un total de 10,803 minutos en el terreno de juego.

Si bien, el mediocampista podría tenerle un cariño importante al club, podría posponer su regreso por un par de años. Además, su valor en el mercado podría ser una de las limitantes para que pueda llegar al equipo.

