Real Madrid 0-2 Barcelona ¡DOBLETE DE JAVIER SAVIOLA! | Copa de Leyendas 2026 | Azteca Deportes

La magia del Clásico volvió a brillar en la Copa de Leyendas 2026 y Javier Saviola se robó el show con un doblete ante el Real Madrid. El argentino mostró que la calidad no se pierde y firmó una actuación memorable para poner el 0-2 a favor del Barcelona.

Por: Azteca Deportes

