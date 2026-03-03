logo deportes horizontal
Real Madrid 1-2 Barcelona | RESUMEN Y GOLES | Copa de Leyendas 2026 | Azteca Deportes

Barcelona se impuso 2-1 al Real Madrid en un partido lleno de nostalgia, calidad y emociones. Doblete de Javier Saviola y respuesta de Fernando Hierro para mantener viva la intensidad hasta el final. Revive aquí el resumen completo y todos los goles del encuentro.

Por: Azteca Deportes

