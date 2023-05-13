Club rechaza tener acuerdo con Lionel Messi y el París Saint-Germain

Lionel Messi sigue sin definir su futuro. Luego de haber regresado a los entrenamientos y a una convocatoria del París Saint-Germain, la carrera del argentino sigue en el aire, pues no piensa renovar con la escuadra dirigida por Christophe Galtier y sus planes pueden dar un giro inesperado.

De acuerdo con Mundo Deportivo, el Al-Hilal de Arabia Saudita ya ha fijado una postura sobre los rumores que colocan al jugador del PSG en sus filas, asegurando que no han llegado a un acuerdo con el argentino de 35 años de edad que termina contrato con el cuadro de la Ligue 1 el 30 de junio del presente año.

La oferta del Al-Hilal por Lionel Messi

A pesar de que si existe interés del equipo de Arabia Saudita por llevar a Lionel Messi a sus filas y juntarlo en la Superliga con Cristiano Ronaldo, quien juega con el Al-Nassr, el padre del futbolista, Jorge Messi, asegura que no hay nada hecho.

“No hay absolutamente nada con ningún club para el año que viene. La decisión nunca se tomará antes de que Lionel termine la liga con el PSG. Una vez que finalice la temporada, será el momento de analizar y ver lo que hay, y entonces tomar una decisión”, fueron las palabras de Jorge Messi en la semana.

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Y es que las intenciones de la escuadra de Riad son firmar a Leo a como de lugar, a quien han fijado como objetivo de cara a la siguiente campaña.

El Al-Nassr tiene a CR7 como jugador franquicia y ahora, el Al-Hilal busca a ‘La Pulga’, pues es el gran rival del conjunto en el milita ‘El Bicho’ y para lograr el traspaso, el equipo pondría sobre la mesa 600 millones de euros.

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