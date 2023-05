Feyenoord niega haber recibido ofertas por Santiago Giménez

Luego de que diversos rumores colocaran a Santiago Giménez en la órbita de otros equipos de Europa, el presidente del Feyenoord, Dennis te Kloese, asegura que el conjunto de Rotterdam no ha recibido ofertas por el delantero mexicano, quien ha firmado una gran temporada en la Eredivisie.

“Aquí todas las semanas me mandan las listas de clubes que nos visitan en el tema de scouting y visorias. Hay varios jugadores que siguen de cerca, eso no significa que haya un transfer o que se haga una oferta, o no significa que se van, al contrario, es muy común aquí en Europa”, dijo te Kloese para ESPN.

Siento que tiene que seguir este ritmo, fortalecerse aún más, aprovechar que está aquí en un equipo que podría, espero, destacar a un nivel europeo alto el próximo año y esas experiencias no se las van a quitar. Entonces, con mucha calma, pasito a pasito va a ir adelante y nosotros ayudándole, empujándolo, tratando de crear las mejores circunstancias para que él destaque, porque es bueno para él y para el club”, agrega el presidente del cuadro dirigido por Arne Slot.

En la presente campaña de la Liga de Holanda, Santiago Giménez ha disputado 29 partidos con el Feyenoord de los cuales, ha sido titular en 18 ocasiones. Durante su primera temporada en el Viejo Continente, el exjugador de Cruz Azul ha colaborado con 14 goles en la Eredivisie y es el jugador mexicano con más anotaciones en su primer año en Europa con más de 20 tantos sumando todas las competencias.

Además de los goles que ha hecho en la competencia local, en el torneo de Copa hizo 3 goles y en la UEFA Europa League tuvo un registro de 5 anotaciones.

OFICIAL: Así se conformó el grupo de México para la Copa Oro 2023

Participa por un boleto para Six Flags y la rifa por un Xbox última generación

Los equipos que buscarían a Santiago Giménez

De acuerdo con diversos reportes, Santiago Giménez podría recibir ofertas de la Premier League, Serie A y la Primeira Liga. En Inglaterra, el delantero mexicano ha sido vinculado con el West Ham y Aston Villa.

Por otra parte, se dice que en Italia la Lazio puede lanzar una oferta por el atacante y en Portugal, el Benfica puede buscar los servicios del delantero que tiene un costo aproximado a los nueve millones de euros.

Te puede interesar: Santiago Giménez no descarta salir de Feyenoord la siguiente temporada