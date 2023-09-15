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Alineaciones confirmadas Al-Hilal vs Al-Riyadh | Liga Saudí EN VIVO

Conoce las alineaciones con las que sale el Al-Hilal vs Al-Riyadh para disputar la jornada seis de la

Neymar es presentado con el Al Hilal

Escrito por: Iván Vilchis

Este viernes 15 de septiembre de 2023, continúa la actividad de la jornada seis de la Liga Profesional Saudí. Se enfrentan el conjunto del Al-Hilal vs Al-Riyadh y se espera que Neymar pueda hacer oficialmente su debut como jugador.

Los dirigidos por Jorge Jesus llegan en el segundo lugar de la tabla con 13 puntos conseguidos, invictos tras haber ganado cuatro juegos y empatado solo uno. Con 14 goles anotados y cinco recibidos.

Por otra parte, el Al-Riyadh llega en la quinceava posición con solo cuatro puntos conseguidos, tres goles anotados y diez goles recibidos. Siendo el equipo con la quinta peor defensiva de lo que va del torneo.

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Alineación Al-Hilal

Para el primer tiempo, Jorge Jesus, sale con la siguiente alineación:

Portero: Bounou
Defensas: Al Shahrani, Al-Bulaihi, Koulibaly y Abdulhamid
Mediocampistas: Neves, Sergej, Al Dawsari, Malcom y Michael
Delanteros: Mitrovic

Alineación Al-Riyadh

Portero: Campaña

Defensas: Khaibari, Shwirekh, Arslanagic y Shuwayyi

Mediocampistas: Juanmi, Al-Aryani, Toure y NDong

Delanteros: Musona y Gray

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