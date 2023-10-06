Alineaciones Al-Ittihad vs Al-Ahil | Liga Saudí

Una nueva jornada comienza en la Liga Saudí para seguir disfrutando el fútbol y de ver quien es el más fuerte, ahora es turno del Al-Ittihad en contra del Al-Ahil.

Un partido que está a la espera de todos para ver a uno de los mejores jugadores de la actualidad que limita en el fútbol saudí, Karim Benzema tiene una cita con el destino hoy.

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Alineaciones confirmadas

Hoy se enfrentan dos de los equipos que esperan salir campeones debido a la inversión que hicieron en el pasado mercado de fichajes, siendo el Al-Ittihad el más fuerte por hacerse de los labores de Karim Benzema, el exjugador Del Real Madrid.

Por el otro lado, el Al-Ahil se hizo aún más desequilibrante al fichar a dos jugadores de la elite, Riyad Mahrez que ganó la Champions League con el Manchester City y Roberto Firmino que fue de lo mejor que ha tenido el Liverpool y también sabe lo que es ganar la Champions League.

Ahora se verán as caras en un partido que lo podrás seguir por el sitio y la App de Azteca Deportes, además lo podrás ver EN VIVO a través de Azteca Deportes network a partir de las 12:00 horas del centro de la Ciudad de México.

Alineaciones Al-Ittihad: Grohe, Luiz, Kadsh, Bamessoud, Aloayan, Fabinho, Kante, Coronado, Romarinho, Hamdallah, Benzema.

Alineaciones Al-Ahil: Mendy, Majrashi, Ibañez, Hindi, Al-Ammar, Al-Majhad, Nessie, Veiga, Mahrez, Firmino, Al-Buraikan.

Ya están listas las alineaciones para este partido emocionante, el equipo de Benzema quiere volver a la cima de la tabla, mientras que el equipo de Mahrez quiere meterse entre los primeros lugares.

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