La probable alineación de Pumas para enfrentar a Cruz Azul

Este sábado Cruz Azul recibe a Pumas en el Estadio Azteca, en duelo correspondiente a la Jornada 12 del Torneo Apertura 2023, de la Liga BBVA MX.

El cuadro felino atraviesa un gran momento luego de la victoria 4-0 ante Querétaro en el Estadio Olímpico Universitario. Además, con la reciente sorpresa de que Julio González portará por primera vez la camiseta de la Selección Nacional.

Te puede interesar: Esto cuestan los boletos para Cruz Azul vs Pumas | Apertura 2023

Operación mochila en DBUT FC

“Esperen de mí lo mismo que aquí en Pumas: entrega, trabajo, garra y, sobre todo, una persona dedicada al cien por ciento de lo que es ser un futbolista profesional. Es una gran ilusión compartir con grandes porteros y grandes jugadores, que tienen una trayectoria impresionante en Selección. Buscar ganarme un lugar, disfrutar mucho esta convocatoria, conocer a mis compañeros y que ganemos en estas dos grandes pruebas que vamos a tener”, dijo Julio sobre lo que puede esperar la Selección Mexicana de él.

La alineación de Pumas vs Cruz Azul

Este sería el once inicial de Pumas para el duelo ante los cementeros en el Azteca: Julio González, Nathan Silva, Lisandro Magallán, Pablo Bennevendo, Adrián Aldrete, Santiago Trigos, Ulises Rivas, Gabriel Fernández, ‘Toto’ Salvio, ‘Chino’ Huerta, Juan Dinenno.

También, el portero felino se animó a mandarle un mensaje a la afición luego de su primera convocatoria.

“Gracias porque me han hecho ser mejor persona y jugador. Estamos en deuda con ellos, como equipo llevamos un par de años que no les damos las alegrías que se merecen. Decirles que este equipo está para pelear cosas grandes. Como dijo Mohamed, este equipo está en construcción. De mi parte, entregaré todo como lo hecho cada día. Me pueden salir bien o mal las cosas, pero con el trabajo me saldrán cada vez mejor. Este llamado es también gracias a ellos por el impulso que me han dado para ser mejor. Si Dios quiere, verán al portero de Pumas jugando en el Mundial del 2026”, sentenció González.

Te puede interesar: Juan Ignacio Dinenno cerca de entrar a lista histórica de los Pumas