Presidente del PSG habla sobre el futuro de Mbappé

Este miércoles cinco de julio de 2023, el conjunto del PSG presentó a Luis Enrique como el nuevo Director Técnico del equipo. La presentación fue en una conferencia de prensa en la que participó el presidente Nasser Al Khelaifi, el cual fue cuestionado sobre el futuro de Kylian Mbappé.

El presidente del club, no ha había hablado públicamente del tema, pero hace varias semanas se filtró la posibilidad de que Mbappé se vaya del equipo en este mercado de fichajes a pesar de que el francés ha confirmado que quiere cumplir con el año de contrato que le queda.

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Mbappé renueva o se va

Al Khelaifi confirmó en la ronda de preguntas que no van a dejar que Mbappé se vaya gratis y lo destacó como el mejor jugador del mundo . Aclaró que la posición del club es clara, quieren que siga en el equipo y si también es el deseo del delantero, tendrá que firmar un nuevo contrato.

“No podemos dejar marchar gratis al mejor jugador del mundo. Si Kylian quiere quedarse, nosotros queremos que siga, pero que firme un nuevo contrato".

Además, añadió que el mismo Mbappé dijo en el pasado que no se iría gratis del club, por lo que sí ahora ha cambiado de opinión no es culpa del presidente.

“Mbappé ha dicho que “jamás se iría gratis”, si alguien quiere cambiar su opinión no es mi culpa”.

Kylian tiene contrato hasta el 30 de junio de 2024, tras las declaraciones del presidente ha quedado claro que la única forma que siga el delantero francés en el equipo, es que renueve contrato. Situación que el jugador ha confirmado que no quiere prolongarlo pero si desea cumplirlo. Los próximos días podrían ser vitales para que el jugador llegue a un acuerdo con el club o se pueda concretar su salida.

De igual forma, le preguntaron a Luis Enrique si tiene garantías de que siga Mbappé en el equipo, a lo que confesó que cuanta con todos los jugadores con contrato y que va a intentar tener la mejor plantilla posible.

"Cuento con todos los jugadores con contrato, quiénes son esos jugadores depende del día a día, y esto del fútbol va cambiando. Vamos a intentar tener la mejor plantilla posible, lo que hablamos queda entre Luis Campos (el director deportivo) y yo".

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