OFICIAL: Paris Saint-Germain presenta a su nuevo Director Técnico

Este miércoles 5 de julio de 2023, el Paris Saint-Germain presentó a su nuevo Director Técnico para el 2023/2024. Se trata del español, Luis Enrique, el conjunto parisino lo anunció y presentó a través de una conferencia de prensa que se realizó en su nuevo centro de formación situado en Poissy, en las afueras de París.

El presidente del Paris Saint-Germain (PSG), Nasser Al-Khelaïfi, presentó en la conferencia de prensa a Luis Enrique Martínez y lo definió como uno de los mejores entrenadores del mundo, destacando lo que ha ganado pero sobre todo por el estilo de juego que tiene.

"Tenemos uno de los mejores entrenadores del mundo, no solo por lo que ha ganado, también por cómo juega al fútbol. Tiene uno de los estilos más vistosos del mundo".

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Las primeras palabras de Luis Enrique

Luis Enrique confesó que va a buscar ir por todos los títulos, pues será la forma en la que quiere devolver la confianza que le da el club.

“Espero poder devolver la confianza que me da el club con trofeos. Tenemos que ir a por los títulos. ¡Tener un objetivo común!”.

El entrenador aseguró que su estilo de juego será ofensivo, divertido para los aficionados y que les pueda dar los resultados esperados.

"Desde la primera reunión fue todo muy fácil, en cinco minutos hablábamos de lo que se podía hacer. El proyecto, lo que me ofrecen está al alcance de pocos. Voy a buscar un fútbol de ataque, divertido para los aficionados y, sobre todo, que consigue buenos resultados".

Por último, agregó que se siente seguro de conseguir los objetivos propuestos y en el momento en que estén en la élite podrían ver de lo que son capaces.

"Me he comprometido a hacer un equipo, no tengo duda de que lo voy a conseguir, que va a gustar a los aficionados del PSG. Cuando estemos en la élite veremos de qué somos capaces. Estoy encantadísimo de estar aquí, de aprender un nuevo idioma, una ciudad maravillosa y un país".

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